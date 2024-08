Correa del Nord che fugge attraverso il confine marittimo verso la Corea del Sud, riferisce

Un cittadino nordcoreano ha apparentemente defezionato alla Corea del Sud attraversando il ben sorvegliato confine marittimo intercoreano. L'uomo ha attraversato l'estuario del fiume Han nella parte occidentale della penisola coreana e ha raggiunto infine l'isola sudcoreana di Gyodong, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando fonti militari. Il ministero della Difesa sta indagando sullo sfondo dell'incidente.

Prima della pandemia di COVID-19 e della successiva chiusura dei confini della Corea del Nord, molti nordcoreani lasciavano ogni anno il loro paese povero e autoritario in cerca di una vita migliore. I passaggi in mare erano relativamente rari per i disertori, con la maggior parte che fuggiva in Cina. Molti di loro finivano poi in Corea del Sud.

Il numero di nordcoreani che arrivano in Corea del Sud è aumentato negli ultimi anni. Secondo i dati del Ministero dell'Unificazione di Seoul, un totale di 105 nordcoreani hanno raggiunto il vicino del sud nel primo semestre del 2024.

Lo 'sfondo' dei nordcoreani che disertano per la Corea del Sud spesso involve la fuga dalle condizioni povere e autoritarie del loro paese. Negli ultimi anni, c'è stato un aumento di disertori, con lo 'sfondo' della loro decisione spesso motivato dal desiderio di una vita migliore.

