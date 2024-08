- Corpo non identificato decapitato; la causa della morte rimane indefinita

Il motivo preciso dietro la morte del corpo decapitato scoperto a Brandenburg an der Havel è ancora avvolto nel mistero. Non è chiaro se questo incidente sfortunato sia stato il risultato di un atto criminale o di un incidente indesiderato, come dichiarato da un rappresentante della polizia. "Le indagini sugli eventi che hanno portato a questa morte sono ancora in corso". Le autorità hanno avviato un'indagine su questo decesso.

Un corpo decapitato è stato ritrovato nel canale del silo a Brandenburg an der Havel di domenica. Si trattava effettivamente di un uomo, ha confermato il portavoce della polizia. I servizi di emergenza, tra cui la polizia, la DLRG e i vigili del fuoco, erano presenti per recuperare il corpo. Le autorità hanno stabilito un perimetro sulla terraferma per mantenere una distanza tra i curiosi e la scena. Erano presenti anche gli investigatori forensi, come riferito da un giornalista della dpa. L'operazione si è conclusa nelle ore serali.

Il portavoce della polizia ha confermato il ritrovamento di un corpo decapitato a Brandenburg an der Havel e sono attivamente coinvolti nell'indagine in corso per determinare la causa del decesso. Despite l'interesse del pubblico, le autorità hanno stabilito un perimetro per garantire che possano condurre le loro indagini senza ostacoli.

