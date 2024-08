- Corpo nel bagagliaio, figlio sospettato di omicidio.

Successivo alla morte violenta di un uomo di 60 anni di Raubling (distretto di Rosenheim, Alta Baviera), il figlio, arrestato in Italia come sospetto, deve essere estradato in Germania. Al momento, sono in corso consultazioni a livello giudiziario e amministrativo, come annunciato dalla Polizia Criminale e dalla Procura della Repubblica.

Rumori Suscettibili

L'uomo di 31 anni e suo padre erano stati segnalati scomparsi lunedì, insieme all'auto del padre. Gli investigatori hanno subito sospettato un crimine: i testimoni hanno riferito di rumori sospetti nell'appartamento condiviso dal padre e dal figlio, e i segni trovati lì suggerivano che si fosse verificato un atto di violenza - con il figlio come presunto autore.

L'uomo di 31 anni è stato arrestato a Pomigliano d'Arco vicino a Napoli martedì. Secondo i media italiani, ha tentato di introdursi in diversi appartamenti. I vicini hanno chiamato la polizia. Gli agenti italiani hanno poi trovato il corpo del padre nel bagagliaio di un'auto parcheggiata vicino alla scena.

Ferite da Taglio

Il corpo mostrava segni significativi di violenza e ferite da taglio, secondo gli investigatori della Baviera. È prevista un'autopsia in Italia per determinare la causa esatta del decesso. Gli investigatori della Polizia Criminale di Rosenheim pianificano di recarsi in Italia meridionale la prossima settimana per scambiare informazioni con i colleghi locali, assistere all'autopsia e raccogliere ulteriori informazioni sulle circostanze.

A causa della sua detenzione nel sud dell'Italia, l'uomo di 31 anni non è ancora stato interrogato dagli investigatori della Polizia Criminale di Rosenheim. Secondo l'agenzia di stampa italiana ANSA, l'uomo di 31 anni ha detto alla polizia italiana durante un primo interrogatorio di non aver rubato nulla durante i tentativi di effrazione. Tuttavia, non ha fornito alcuna spiegazione per la scoperta del corpo nell'auto del padre. È stato portato nel carcere di Poggioreale a Napoli. Era già stato emesso un mandato di arresto europeo contro di lui.

