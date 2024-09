Corpi di donne rinvenuti sul cemento di un balcone in Corea del Sud

16 anni dopo l'incidente, un individuo è stato arrestato in Corea del Sud per l'omicidio della sua ragazza. Il suo corpo è stato trovato racchiuso nel cemento sul suo balcone. Le autorità della provincia di Gyeongnam hanno annunciato che verrà incriminato per omicidio.

L'uomo, ora oltre i 50 anni, aveva nascosto il corpo della donna morta in una grande valigia dopo l'incidente e l'aveva coperta con mucchi di mattoni sul suo balcone. Successivamente, aveva steso uno strato di cemento spesso dieci centimetri sopra.

La donna non era stata segnalata come scomparsa per tre anni, poiché non aveva alcun legame con la sua famiglia. L'indagine successiva ha portato l'uomo a informare la polizia nel 2011 che avevano interrotto la loro relazione. Il caso è rimasto irrisolto.

Quest'anno, l'uomo è stato arrestato per uso di narcotici. In agosto, il corpo è stato scoperto quando un operaio di manutenzione stava esaminando la proprietà per eventuali perdite d'acqua nell'abitazione vuota. La vittima è stata subsequently identificata e, durante l'interrogatorio, l'uomo ha confessato il crimine.

La valigia contenente la vittima aveva una sezione trasversale circolare a causa delle limitazioni dello spazio di stoccaggio dell'uomo. Ulteriori indagini hanno rivelato che lo strato di cemento sul balcone aveva anche una sezione trasversale circolare, corrispondente alla valigia.

