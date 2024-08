Sventura sul Mosella - Corpi di donne recuperati dalle rovine di un hotel a Kröv

Il primo dei due decessi causati dal crollo dell'hotel a Kroev sul Mosella è stato recuperato. Si trattava di una donna, come confermato da un portavoce della polizia. Oltre alla donna, nata nel 1961 secondo il comandante dell'incidente, è morto anche un uomo, ancora intrappolato tra le macerie e che, al momento, non si ritiene possa essere recuperato entro mercoledì. C'è anche un'altra sopravvissuta intrappolata tra le macerie, secondo la polizia. I soccorsi per questa donna sono in corso, con l'arrivo di mezzi pesanti da un'azienda specializzata. Si sta procedendo con la trivellazione per avvicinarsi a lei e c'è "contatto vocale" stabilito con lei.

La donna deceduta era una cittadina tedesca, come riferito dal comandante dell'incidente. Il crollo dell'hotel a Kroev ha causato anche la morte di un uomo di nazionalità tedesca, ancora intrappolato.

Leggi anche: