- Corpi celesti guardano verso il campo di Nossentine/Schwinz

Nel poco abitato Nossentiner/Schwinzer Heath, annidato all'interno di Mecklenburg-Vorpommern, il buio regna ancora sovrano di notte. Più turisti sono attratti da questa zona proprio per questo motivo, attraversando i 355 chilometri quadrati della riserva naturale per godersi i cieli notturni incontaminati e ammirare le costellazioni. Secondo il direttore del parco naturale Ralf Koch, circa 10.000 visitatori affluiscono ogni anno per questo spettacolo celeste. "L'interesse sta aumentando", afferma. "Ora è la nostra principale attrattiva".

Le escursioni di stargazing e il kayak notturno nei corsi d'acqua locali sono passatempi popolari. Secondo l'ufficio del turismo locale, la stagione dello stargazing inizia con la fine dell'estate, quando il tramonto arriva prima.

Stargazing di lusso

La gestione del parco naturale ha coltivato l'esperienza dello stargazing come attrazione turistica per la regione da tempo. Hanno stabilito dieci stazioni all'interno della riserva naturale, ciascuna dotata di comode sedie sdraio per lo stargazing. I cartelli spiegano i cieli notturni estivi e invernali, dice Koch. Tramite un QR code, è possibile accedere a ulteriori spiegazioni su argomenti come le fasi lunari, l'inquinamento luminoso e gli animali notturni. "Ogni stazione di stargazing ha il suo tema unico".

Secondo Koch, il Nossentiner/Schwinzer Heath è una delle regioni meno abitate della Germania, il che significa che l'inquinamento luminoso è minimo. "In questa oasi di stargazing, abbiamo una densità di popolazione di nove abitanti per chilometro quadrato". La media nazionale, secondo l'Ufficio federale di statistica (2021), è di 238 abitanti per chilometro quadrato.

Meno illuminazione è oro

Koch mira ad attirare più stargazer nella riserva naturale tra Schweriner See e Müritz acquisendo il riconoscimento di Parco Naturale del Cielo Oscuro dall'Associazione Internazionale del Cielo Oscuro (IDA). "Stiamo facendo progressi per soddisfare i requisiti finali dell'IDA", dice Koch. Ciò comporta principalmente l'illuminazione nei 19 comuni all'interno della riserva naturale.

Le nuove lampade emetteranno luce solo dove necessario e non sopra l'orizzonte nel cielo notturno. La luce, che è più di una tonalità di arancione che di bianco brillante, sarà priva di radiazione ultravioletta, spiega l'ufficio del turismo dello stato. Koch prevede che due terzi dell'illuminazione saranno rivisti a breve. Poi, riceveranno probabilmente il certificato e avranno un decennio per completare il resto.

I visitatori che sono attratti dal Nossentiner/Schwinzer Heath spesso vengono da paesi confinanti, incuriositi dalla regione meno abitata della Germania e dal suo minimo inquinamento luminoso. Il governo tedesco riconosce questa zona come una delle meno popolate, con solo nove abitanti per chilometro quadrato.

Leggi anche: