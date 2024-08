- Coro di Dresda 2025 con prima esecuzione di Requiem

Il Kreuzchor di Dresda eseguirà per la prima volta il "Requiem A" di Sven Helbig il 9 febbraio 2025, con l'Orchestra di Stato della Sassonia. Il solista René Pape, originario di Dresda e ex membro del Kreuzchor, si esibirà. Il pezzo è descritto come un "potente monumento alla riconciliazione", in onore di tutte le vittime dei conflitti armati e come inizio dei concerti che commemorano la distruzione della città 80 anni fa alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Secondo il Kreuzkantor Martin Lehmann, durante la stagione 2024/2025 verrà eseguita per la prima volta in dodici anni la Johannespassion di Bach, sotto il tema "In Transizione". Il coro, che rappresenta una delle istituzioni musicali più importanti della città e un eccellente luogo di formazione per giovani musicisti, come ha detto la sindaca della Cultura Annekatrin Klepsch (Partito della Sinistra), farà da ponte tra tradizione e rinnovamento.

Tour e concerti fuori dalla Kreuzkirche

Sono previsti tour in Germania, Danimarca, Francia e Svizzera. Il coro si esibirà anche con la Filarmonica di Dresda nell'Elbphilharmonie di Amburgo e nell'Isarphilharmonie di Monaco, eseguendo il Requiem di Mozart e opere di Arvo Pärt, che compirà 90 anni nel 2025.

Durante i servizi vespertini del Kreuzchor verranno eseguite opere di ex cantori come Rudolf Mauersberger e Gottfried August Homilius. Il coro si esibirà anche nella Foresta di Dresda, nella cupola della stazione centrale durante il festival della città, allo stadio di calcio durante l'Avvento e di fronte agli studenti - incluso un "Oratorio di Natale per bambini" con la Filarmonica di Dresda.

