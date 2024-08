Corey Lewandowski torna alla campagna di Trump

Fonti hanno sottolineato che la squadra della campagna, co-gestita da Chris LaCivita e Susie Wiles, non sarebbe stata sostituita, ma che Corey Lewandowski sarebbe stato portato a bordo per aiutare a navigare il cambiato panorama politico.

“Mentre ci prepariamo per la fase finale di questa elezione, stiamo continuando ad aggiungere alla nostra impressionante squadra di campagne”, hanno dichiarato Wiles e LaCivita in una dichiarazione a CNN. “Corey Lewandowski, Taylor Budowich, Alex Pfeiffer, Alex Bruesewitz e Tim Murtaugh sono tutti veterani di campagne precedenti di Trump e la loro esperienza senza precedenti aiuterà il Presidente Trump a sostenere il caso contro Kamala Harris e Tim Walz, il biglietto più radicale della storia americana”.

Il reclutamento arriva dopo un cambiamento in cima al biglietto democratico che ha portato un’ondata di entusiasmo e un aumento nei sondaggi per il nuovo rivale di Trump, la Vice Presidente Kamala Harris. Iniziò questo mese, la campagna ha portato a bordo un altro vecchio alleato di Trump, Budowich, come consigliere senior della campagna. Budowich è stato a capo del super PAC, MAGA, Inc., per gli ultimi due anni.

La campagna di Trump ha minimizzato l’importanza di Harris, sostenendo che nonostante il cambiamento delle dinamiche della corsa, i “fondamentali” della campagna sono rimasti gli stessi.

Ma gli alleati dell’ex presidente sono diventati sempre più agitati nelle ultime settimane, mentre hanno visto Trump scatenare un torrente di missive meschine, insulti razzisti e accuse cospirative che anche loro riconoscono essere state controproducenti. Alcuni hanno espresso in privato serie preoccupazioni per l’incapacità recente di Trump di restare in tema, sprecando un’opportunità precoce per attenuare l’impeto del suo nuovo avversario.

In privato, hanno lamentato lo stato della campagna – sostenendo che le cose devono cambiare.

In ultima analisi, Trump è il candidato e se egli sia sufficientemente disciplinato per fare ciò che molti repubblicani credono sia necessario per vincere a novembre, ovvero restare in tema, resta da vedere.

Lewandowski ha servito come capo della campagna di Trump dal giugno del 2015 fino a quando non è stato licenziato un anno dopo, a seguito di una serie di storie negative, e sostituito con Paul Manafort.

Il suo ritorno nel mondo di Trump arriva dopo che Make America Great Again Action ha interrotto i legami con Lewandowski nel 2021, seguendo i resoconti che un donatore lo aveva accusato di aver fatto avance sessuali indesiderate verso di lei. Lewandowski ha poi fatto un accordo con i pubblici ministeri per evitare una carica

