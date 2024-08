Cora Schumacher racconta le sue esperienze nel suo matrimonio con Ralf

Dopo la pubblica dichiarazione di Ralf Schumacher sulla sua sessualità, la sua ex moglie Cora rompe finalmente il silenzio. In un'intervista emotiva con "Der Spiegel", parla apertamente delle fasi difficili del loro matrimonio e nega le voci su un matrimonio finto.

Più di un mese dopo il coming out di Ralf, Cora condivide i suoi sentimenti per la prima volta. Esprime la sua delusione per non essere stata informata in anticipo della decisione di Ralf. "Sono rimasta ferita", ammette. "Perché coming out non riguarda solo la persona, ma anche i suoi cari, compresa l'ex moglie con un figlio in comune. Avrei voluto che Ralf mi includesse o almeno mi facesse sapere. Avrebbe significato un segno di rispetto."

Parla anche degli angoli bui della loro vita condivisa e di come ancora la perseguitano oggi. Ha bisogno di correggere la sua immagine pubblica, proprio come Ralf ha il diritto di fare coming out, spiega la 47enne. Ciò che la disturba di più sono i soprannomi che i tabloid le hanno appioppato - come "Regina del paddock" o "Cora sexy".

Fin dall'inizio, è stata costretta a un ruolo prestabilito come controparte di Corinna Schumacher, moglie di Michael Schumacher. Mentre era costretta a questo "erotico" immagine a causa del suo appeal pubblicitario, la cognata era rappresentata come "Madre Teresa", la moglie devota.

"Forse sei troppo grassa..."

Man mano che il successo di Ralf cresceva e lui passava più tempo lontano per lavoro, Cora si sentiva intrappolata in una "gabbia d'oro". Soprattutto dopo la nascita del loro figlio David, si sentiva sempre più sola e desiderava più affetto e attenzione. Si incolpava per la sua sfortuna: "Forse sono troppo grassa, troppo brutta o semplicemente non abbastanza brava", pensava a 24 anni. Alla fine, pesava solo 45 kg e si sottoponeva a vari trattamenti di bellezza.

Trova "orrendo" essere ridotta al suo aspetto o essere definita da esso, ma allora le dava la sicurezza di sé di cui aveva bisogno. "Cosa ti dà il valore? Qualcosa in cui sei bravo. Qualcosa che ti piace. E per me, era solo il mio aspetto che era rimasto."

Schumacher nega le accuse di matrimonio finto

Riguardo alle numerose voci sulla sessualità di Ralf durante il loro matrimonio, Cora spiega oggi: "Penso che ogni matrimonio abbia i suoi dubbi e incertezze. Ho solo scelto di convincermi: Va tutto bene, hai una vita bellissima, uno status buono. Hai un tetto sulla testa, un uomo al tuo fianco, un figlio. Ho pensato di aver scelto di ignorarlo." ammette di aver avuto anche lei dei dubbi, ma Ralf li ha sempre negati. "Di conseguenza, mi sentivo sempre più in conflitto perché non sapevo più se la mia mente mi stava giocando brutti scherzi", spiega Cora. "Ma Ralf è sempre stato il mio consigliere più fidato. Gli ho creduto ciecamente. Ecco perché la sua parola era legge per me."

Respinge fermamente l'accusa che il loro matrimonio fosse una finta o un accordo commerciale. "E allora se oggi mi dicono che sono entrata in un matrimonio finto o avevo un accordo - no, non l'ho fatto." è particolarmente delusa da Ralf: "E ancora non capisco perché non abbia fatto nulla per chiarire la mia immagine pubblica e contro tutte queste prese in giro, questo ridicolo, queste voci maligne su di me..."

