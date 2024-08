Cora Schumacher preferisce tornare al suo nome precedente, Brinkman.

Dopo l'annuncio di Ralf Schumacher sulla sua sessualità, è scoppiata una accesa discussione tra lui e la sua ex moglie Cora, con accuse di inganno e la rivelazione di conversazioni personali. Ora, Cora vuole andare avanti e abbandonare il cognome da sposata, come ha dichiarato su RTL+.

Similmente, Amira Aly, l'ex partner di Oliver Pocher, ha recentemente deciso di tornare al suo nome di nascita "Aly" durante una partecipazione a "Schlag den Star" lo scorso sabato sera. Da quando Cora Schumacher ha reso pubblica la sua disputa con il suo ex partner, anche lei sembra considerare la possibilità di prendere le distanze dal cognome del suo ex marito. La 47enne ha fatto sapere sabato sera durante lo show "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach".

Schumacher è apparsa su RTL+ dopo aver lasciato la giungla come partecipante di quest'anno del campo regolare. La sua apparizione ha sorpreso i telespettatori quando è stata presentata come Cora Brinkmann, il suo nome da nubile. Sembra che Schumacher intenda tornare ad utilizzare il suo nome di nascita. Quando le è stato chiesto se è legalmente la signora Brinkmann, Cora Schumacher ha risposto: "No, ma ho intenzione di candidarmi per il campo della giungla l'anno prossimo come Caroline Brinkmann".

"Sembra che tu stia iniziando una nuova fase della tua vita", ha osservato Olivia Jones, la conduttrice e ospite, a cui Cora Schumacher ha risposto: "Qualcosa del genere". Ha espresso il desiderio di un nuovo inizio per il futuro. Ha anche espresso il desiderio di tornare al campo della giungla, ma questa volta spera di essere "in salute, felice, allegra, come Caroline era un tempo".

Cora Schumacher ha partecipato a "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" su RTL a gennaio di quest'anno. Tuttavia, ha lasciato il campo volontariamente il terzo giorno a causa di problemi di salute. Potrebbe riferirsi a questo quando esprime il desiderio di partecipare di nuovo al campo, questa volta "in salute". Schumacher non ha fornito una ragione per la sua decisione di tornare al nome da nubile Brinkmann durante "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach". Tuttavia, è stata coinvolta in una accesa discussione sui social media con il suo ex marito di recente.

Dopo che Schumacher ha inizialmente dichiarato in un'intervista di aver scoperto la relazione di Ralf con Étienne solo attraverso la sua dichiarazione pubblica, Ralf Schumacher ha condiviso un presunto registro di chat privata il 16 agosto che sembrava suggerire che Cora non stesse dicendo tutta la verità. In risposta, Cora Schumacher ha rilasciato la sua propria chat privata il 24 agosto, che sembrava suggerire che Ralf non fosse stato completamente onesto sulla sua relazione con Étienne sin da aprile 2023. Secondo la chat, Ralf era già in una relazione con il suo attuale partner ad aprile 2022.

