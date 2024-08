- Cora Schumacher esprime delusione per l'annuncio pubblico di Ralph.

Cora Schumacher ha dichiarato di non aver ricevuto alcun preavviso riguardo alla rivelazione della sua ex-moglie Ralf sulla sua sessualità. Ha espresso i suoi sentimenti dicendo: "Avrei apprezzato se Ralf mi avesse condiviso questa cosa o almeno si fosse confidato con me. Avrebbe significato un segno di rispetto. Tuttavia, ho scoperto il suo coming out dai media".

La storia d'amore tra Ralf e Etienne svelata

Il 49enne ha dichiarato apertamente di essere omosessuale lo scorso mese, condividendo anche i dettagli sul suo partner, Etienne.

Dopo l'intervista di Cora, Ralf si è rivolto a Instagram per chiarire le cose: "Despite all the commotion, I want to make it clear that Cora congratulated us when she believed we tied the knot in September 2023." She was joyful for them.

He chose not to respond to Cora's critique about his lack of prior notification. He concluded his post by stating, "We both prefer some privacy right now."

La risposta emotiva di Cora

Ralf Schumacher è il fratello minore di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1 e un pilota di successo a sua volta. Lui e Cora erano sposati ma si sono separati da tempo.

In Spiegel, Cora ha espresso i suoi sentimenti feriti. "È stato un'esperienza dolorosa per me scoprire il coming out di Ralf", ha dichiarato a 47 anni.

"Cora ha trovato strano non essere stata informata della rivelazione emotiva di Ralf, cantando: 'Non mentirò, ancora un po' fa male'".

"Mentre Ralf annunciava il suo coming out, Cora ha espresso i suoi sentimenti, cantando: 'Non mentirò, avrei voluto avere una conversazione privata prima'".

