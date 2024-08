- Cora Schumacher è accusata di essere una "scavatrice di oro" e una "ingannatrice"

"Ho sentito il bisogno di entrare nella luce dei riflettori," esordisce Cora Schumacher, di 47 anni, nel suo post su Instagram. Da quando il suo ex-marito Ralf ha reso pubblica la sua relazione con il francese Étienne lo scorso luglio, c'è stata una palpabile tensione. In una recente intervista con "Der Spiegel", ha rivelato di non essere stata a conoscenza della loro relazione e di averla scoperta attraverso i media, come "tutta la popolazione tedesca".

Il 49enne ha poi condiviso un messaggio privato su WhatsApp di Cora a Étienne del 6 ottobre 2023, in cui lei li congratula per il loro matrimonio. L'ha accompagnato con questo commento: "In mezzo a tutto questo va e viene, vorrei chiarire che Cora ci ha fatto le congratulazioni a settembre (primi di ottobre) 2023, credendo che avessimo già suggellato il nostro amore. (...) Sono dispiaciuto per Étienne e per me che stia diffondendo così tante menzogne. Entrambi vogliamo solo essere lasciati in pace."

Cora sembra però rifiutarsi di cedere su questo punto. Accusa il suo ex-marito di voler "macchiare pubblicamente la sua reputazione e dipingerla come una bugiarda". Con il suo messaggio, dice di aver solo cercato di chiarire le cose con Étienne. La reazione di Ralf ha scatenato un'ondata di odio e calunnie contro di lei online. Le vengono rivolte accuse infondate. "Vengo etichettata come 'cacciatrice di dote' e 'bugiarda', si dice che ho contratto un matrimonio combinato, che dovrei tacere, che non è più affar mio." Queste accuse l'hanno profondamente ferita - "soprattutto considerando che sono stata ingannata per anni anch'io."

"Io mi sono sposata per amore!", afferma, e non ha firmato una clausola di riservatezza nel contratto prematrimoniale. "Non c'è una tale disposizione. Altrimenti non avrei sposato lei!" Inoltre sostiene di "non aver mai mentito!" "La campagna di persecuzione contro di me sta diventando pesante e mi sta causando un grande carico. Voglio solo vivere la mia vita in pace e guarire." Conclude il suo post con le parole: "#LeParoleContano - Le parole hanno potere e possono infliggere un danno significativo."

Cora e Ralf Schumacher erano sposati dal 2001 al 2002. Hanno un figlio, David. Il 22enne pilota di corse è sembrato indifferente alle divergenze dei suoi genitori di recente. Durante una gara al Nürburgring lo scorso weekend, ha detto a RTL: "Non ho parte in questa cosa, non mi dà fastidio. E non appena il visiere è abbassato o la porta è chiusa, è solo questione di corse e nient'altro."

Il video qui sopra mostra la discordia pubblica tra l'ex compagna di Ralf, Cora, da quando lui è uscito allo scoperto. È ovviamente difficile per il loro figlio David, che ora rompe il silenzio.

