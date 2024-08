Cora Schumacher cerca di rinunciare alla sua immagine sessualmente allettante.

Inizialmente, lei ha abbandonato il suo cognome coniugale, non essendo più Cora Schumacher, desiderando liberarsi di un altro bagaglio: divorziata da Ralf Schumacher, ha annunciato di aver abbandonato le sue performance hot per un sito di intrattenimento per adulti. Le spiegazioni sono seguite.

Lo scorso estate, ha fatto scalpore quando ha espresso l'intenzione di mostrare la sua versione non censurata su "Onlyfans". Questa piattaforma è la scelta preferita di numerosi celebrities che si sentono a loro agio nell'esporre la loro vita privata. Gli abbonati che vogliono vedere questo lato dei loro idoli devono pagare di conseguenza. I guadagni monetari e la gratificante autoconferma derivati dalle foto rivelatrici l'hanno attirata. "Amo il mio corpo; perché non dovrei condividerlo con gli altri? L'ho già mostrato tutto per Playboy anni fa. Sono abituata a mettermi in mostra", ha dichiarato durante un'intervista per RTL all'epoca. "Voglio presentarmi liberamente su 'Onlyfans'. Tuttavia, tutto rimarrà all'interno di un confine estetico", ha assicurato l'ex moglie dell'icona del motorsport Ralf Schumacher allora.

Velociamo, quasi un anno dopo, la 47enne aspira a un'apparenza più coperta. "Onlyfans mi ha fornito la sicurezza di me stessa di cui avevo bisogno in quel momento", condivide nella sua storia di Instagram, "ma ora ho deciso di cancellare completamente il mio account. Non voglio essere più categorizzata o ridotta dal mio aspetto".

Cora Schumacher desidera tornare a Brinkmann

Questa autoanalisi si armonizza con il suo desiderio di dissociarsi dal suo famoso cognome e riprendere il suo cognome da nubile, Brinkmann. La 47enne ha rivelato questa rivelazione sabato sera durante "Sono una star - L'ora leggendaria dopo" di RTL e si è presentata lì come Cora-Caroline Brinkmann. Vuole "iniziare da capo", ha spiegato.

Questo proposito include il suo obiettivo di tornare al campo RTL. Vuole rappresentarsi come "una persona vivace, ottimista e felice, proprio come la Caroline di un tempo". Cora Schumacher, o piuttosto Brinkmann, ha partecipato a "Sono una star - Tiraami fuori di qui!" a gennaio di quest'anno, ma ha lasciato volontariamente il campo a causa di problemi di salute dopo tre giorni.

Di recente, ha fatto notizia per la sua disputa pubblica con il suo ex marito Ralf Schumacher. Cora Schumacher ha affermato di essere stata colta di sorpresa dalla sua rivelazione. Al contrario, l'ex stella del motorsport ha affermato che lei era a conoscenza dei suoi sentimenti per il suo amico Etienne da tempo. La coppia divorziata ha scambiato parole taglienti sui social media, portando alla pubblicazione dei loro messaggi privati.

