Cora critica Ralf Schumacher, etichettandolo come non eccezionale e mettendo in discussione il suo carattere morale.

È chiaro che Cora Schumacher non era contenta del metodo di Ralf Schumacher per chiarire la sua sessualità. Ha avuto una sfuriata su Instagram, accusando il suo ex-marito di invadere la sua privacy condividendo una chat privata di WhatsApp per sostenere le sue affermazioni. Cora ha sottolineato di aver combattuto battaglie legali contro Ralf per un decennio, per presunte violazioni dei suoi diritti personali, ma ora lui sta chiaramente violando i suoi. In poche parole, lo ha chiamato patetico per essere sceso così in basso da pubblicare messaggi illeciti di WhatsApp per coprire la verità.

Questa esplosione è stata scatenata dall'intervista di Cora, la prima dal momento in cui Ralf ha reso pubblica la sua sessualità un mese fa. In questa intervista, pubblicata su "Der Spiegel", Cora ha affermato di averlo scoperto attraverso i media, come tutta la Germania, e di essere stata ferita dal fatto che Ralf non avesse avuto la decenza di dirglielo personalmente. "Non avrei dovuto scoprirlo dai media", ha detto, "non ha mai detto nulla come 'Ciao Cora, mi dispiace' o 'Non sapevo come dirtelo' o 'Ti ho sempre voluto bene'. Niente."

Ralf Schumacher non ha lasciato passare questa accusa e si è difeso vigorosamente su Instagram, arrivando addirittura ad accusare Cora di mentire. Ha condiviso la chat privata come prova, sostenendo che Cora lo aveva congratulato e aveva augurato ogni bene al suo nuovo partner Étienne in settembre 2023, sotto l'impressione che si fossero sposati. "Comunque, sono felice per te", aveva scritto nella chat, tra le altre cose.

Tuttavia, Cora ha dissentito dall'interpretazione di Ralf. "Sai benissimo che hai presentato Étienne come il tuo assistente", ha risposto, arrabbiata. "Quello WhatsApp a Étienne era il mio ultimo tentativo di ottenere la verità da LUI."

Despite the ongoing legal battles, Cora Schumacher expressed her concern about Ralf's actions towards their family's privacy. She mentioned that they had been a family for their children, and Ralf's actions were affecting their children's perception of their father. Additionally, Cora emphasized her hope for Ralf to respect their shared history and their children's feelings, stating, "As a family, we deserve better than this."

Leggi anche: