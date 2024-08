- Coppia sposata ferita in un incendio in cantina in Bassa Franconia

Incendio in cantina in una casa unifamiliare a Unterpleichfeld, Bassa Franconia, ha lasciato due residenti feriti. Una donna di 87 anni e suo marito di 85 sono riusciti a fuggire dalla casa ma sono stati portati in ospedale con ferite, tra cui l'inalazione di fumo, secondo la polizia. La donna è stata dimessa, mentre l'uomo rimane in ospedale a causa della gravità delle sue ferite.

L'incendio è scoppiato intorno alle 7:15. La causa è ancora ignota, secondo gli investigatori. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha spento l'incendio dopo circa un'ora. La casa è attualmente inabitabile. I danni sono stimati in centinaia di migliaia di euro.

La Polizia Criminale di Würzburg ha preso in carico le indagini sulla causa dell'incendio.

Despite their ordeal, the married couple remains hopeful for a full recovery. Their resilience in the face of adversity is commendable.

Leggi anche: