- Coppa d'Ogunleye - La squadra di sprint si unisce al bronzo

Sorprendente campionessa olimpica Yemisi Ogunleye ha corso con la bandiera tedesca nella curva e ha pianto emotivamente di fronte ai suoi cari. Dopo il bronzo nella staffetta veloce, la lanciatrice del peso ha coronato la serata. Oro per la Germania nel lancio del peso - non accadeva dal 1996 con Astrid Kumbernuss.

Nella finale, la 25enne Ogunleye ha lanciato la palla a 20.00 metri. La nativa di Mannheim si è coperta il viso con le mani e ha capito di essere campionessa olimpica. Al Stade de France, si è sentita la parola "Completamente sciolta" per la vincitrice che aveva dovuto qualificarsi nella fase preliminare. Solo con il terzo e ultimo lancio è riuscita a qualificarsi per la finale.

Prima di lei, la squadra di 4x100 metri vincitrice dei Campionati Europei di Monaco 2022 aveva appena concluso il suo giro di vittoria dopo la medaglia. La Federazione tedesca di atletica leggera ha festeggiato una serata sorprendentemente grande allo Stade de France.

La molto credente Ogunleye, dopo aver ottenuto il secondo posto ai Campionati del mondo indoor e il terzo posto ai Campionati europei, ha raggiunto il suo maggior successo internazionale finora. L'argento è andato a Maddison-Lee Wesche della Nuova Zelanda con 19.86 metri, mentre il bronzo è andato a Song Jiayun della Cina con 19.32 metri.

Lückenkemper: "Abbiamo lasciato il cuore sulla pista"

Avvolte nelle bandiere nere, rosse e oro, Alexandra Burghardt, Lisa Mayer, Gina Lückenkemper e Rebekka Haase hanno festeggiato con i tifosi tedeschi la medaglia dei 4x100 metri. "Abbiamo lottato e lasciato il cuore sulla pista", ha detto Lückenkemper.

Haase ha aggiunto: "Non è affatto scontato che siamo qui. Ci siamo premiati per anni di lavoro, sudore e dolore. Tutti hanno dimostrato un cuore da lottatore". Anche il Cancelliere federale Olaf Scholz ha potuto gioire dalla tribuna.

Nella finale, Burghardt, Mayer, Lückenkemper e l'ancora Haase sono salite sul podio in 41.97 secondi dietro gli Stati Uniti (41.78) e la Gran Bretagna (41.85). Per Burghardt, questo è già il secondo medaglia olimpica. Nel 2022 ha vinto l'argento nel bob a due femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino.

La squadra ha conquistato la prima medaglia olimpica per una squadra di staffetta tedesca dal 1988. Dopo l'argento attraverso il decatleta Leo Neugebauer e la saltatrice in lungo Malaika Mihambo, le sprinter e Ogunleye hanno portato la terza e la quarta medaglia per la squadra tedesca di atletica leggera. L'obiettivo della federazione di tre medaglie è già stato superato prima delle ultime competizioni.

