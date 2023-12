Coppa del Mondo del Qatar: Il presidente della Federcalcio norvegese ha pronunciato un duro discorso sul tema dei diritti umani al congresso della FIFA

Giovedì, in occasione del 72° Congresso annuale della FIFA, il presidente della FA norvegese Lise Klaveness ha pronunciato un discorso pungente che ha definito "inaccettabile" la decisione di permettere al Qatar di ospitare la Coppa del Mondo e ha chiesto alla FIFA di fare di più per difendere i suoi principi sui diritti umani.

I commenti di Klaveness sono arrivati appena un giorno dopo che il sindacato mondiale dei calciatori FIFPRO e una federazione sindacale globale hanno pubblicato una lettera aperta che critica il Qatar per il perdurare di condizioni di lavoro precarie per i migranti nel periodo precedente al torneo di dicembre, pur rilevando alcuni "incoraggianti segnali di progresso".

Ex giocatrice della nazionale norvegese e prima donna presidente di calcio del Paese, Klaveness ha affermato che gli "interessi fondamentali" dello sport sono stati ignorati quando il Qatar ha vinto la candidatura nel 2010.

"I diritti umani, l'uguaglianza, la democrazia: gli interessi fondamentali del calcio sono stati inseriti nell'undici iniziale solo molti anni dopo", ha dichiarato Klaveness alla delegazione a Doha, capitale del Qatar.

"Questi diritti fondamentali sono stati messi in campo come sostituti, soprattutto da voci esterne. La FIFA ha affrontato questi problemi, ma la strada da percorrere è ancora lunga".

In vista del torneo, sono state sollevate continue questioni relative ai diritti umani in Qatar, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori immigrati e della comunità LGBTQ+.

L'anno scorso il Guardian ha riportato che 6.500 lavoratori migranti sono morti nel Paese nei dieci anni successivi alla candidatura del Qatar per ospitare il torneo nel 2010, la maggior parte dei quali è stata coinvolta in lavori pericolosi e a basso salario, spesso svolti in condizioni di caldo estremo.

Il rapporto - "categoricamente" smentito dall'amministratore delegato dell'organizzatore del torneo, Nasser Al Khater - non collegava tutti i 6.500 morti ai progetti infrastrutturali della Coppa del Mondo e non è stato verificato in modo indipendente dalla CNN.

Con l'omosessualità illegale e punibile fino a tre anni di carcere, l'unico giocatore gay dichiarato del calcio maschile di serie A Josh Cavallo ha dichiarato a novembre che avrebbe "paura" di giocare in Qatar.

In risposta ai timori dell'australiano, Al Khater ha dichiarato alla CNN che sarebbe stato "il benvenuto", aggiungendo che il Qatar è un Paese "tollerante" e "accogliente".

La FIFA deve dare il tono e guidare".

Klaveness ha affrontato entrambe le questioni senza nominare il Qatar, affermando che la Norvegia aveva preso in considerazione la possibilità di boicottare la Coppa del Mondo, ma ha deciso che "il dialogo e la pressione" sarebbero stati una soluzione migliore.

"I lavoratori migranti feriti o le famiglie di coloro che sono morti durante i preparativi per la Coppa del Mondo devono essere assistiti", ha continuato Klaveness.

"Non c'è spazio per i datori di lavoro che non garantiscono la libertà e la sicurezza dei lavoratori della Coppa del Mondo. Non c'è spazio per i leader che non possono ospitare la partita femminile. Non c'è spazio per i padroni di casa che non sono in grado di garantire legalmente la sicurezza e il rispetto delle persone LGBTQ+ che vengono in questo teatro dei sogni".

"La FIFA deve dare il tono e guidare", ha aggiunto.

Il segretario generale di Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, è salito sul palco e ha respinto alcune delle affermazioni del presidente della FA norvegese, sottolineando che la sua nazione ha "...trascorso 12 anni di lavoro continuo dedicato alla realizzazione di un torneo che lasci eredità sociali, umane, economiche e ambientali veramente trasformative".

Al Thawadi ha poi espresso il suo disappunto per il fatto che Klaveness "non ha cercato di contattarci e non ha tentato di avviare un dialogo prima di rivolgersi al Congresso".

"Abbiamo sempre accolto con favore le critiche costruttive, quelle che si basano sulla discussione, sulla comprensione dei problemi... e dei fatti sul campo. Continueremo a tenere le porte aperte a chiunque voglia capire le questioni... e istruirsi prima di esprimere un giudizio".

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha poi detto alla delegazione che il Qatar ha svolto un lavoro "esemplare" per quanto riguarda i cambiamenti in materia di diritti umani, aggiungendo che le riforme della legislazione sul lavoro nel Paese sono state "incredibili".

"L'unico modo per provocare un cambiamento positivo è attraverso l'impegno e il dialogo", ha detto Infantino, affermando che in Qatar "organizziamo la migliore Coppa del Mondo di sempre".

Dovrebbe scegliere le parole con molta attenzione": Al Khater risponde al capo dell'Inghilterra

La scorsa settimana, il manager dell'Inghilterra Gareth Southgate ha respinto le richieste di boicottaggio del torneo, dicendo ai giornalisti che era importante "usare la nostra voce nel modo giusto al momento giusto".

Alla luce delle leggi anti-LGBTQ+ del Qatar, Southgate ha dichiarato all'inizio del mese che sarebbe stato "un grande peccato" per alcuni tifosi dell'Inghilterra non recarsi alla Coppa del Mondo perché si sentivano minacciati o temevano per la loro sicurezza personale.

Southgate ha anche affrontato le accuse sulle cattive condizioni di lavoro dei migranti.

"Il problema più grande, che non è religioso e non è culturale, è quello che è successo con la costruzione degli stadi - e purtroppo non possiamo fare nulla neanche su questo", ha detto Southgate.

In risposta giovedì, Al Khater ha messo in dubbio i commenti di Southgate, prima di invitare il manager inglese a verificare di persona le condizioni.

"Perché è un po' un problema se ti basi sulle tue opinioni e sei molto esplicito a riguardo, basandoti su cose che hai letto", ha detto Al Khater a Sky Sports.

"Qualcuno con molta influenza, come Southgate, qualcuno con un grande pubblico che ascolta quello che dice, dovrebbe scegliere le sue parole con molta attenzione.

"Ci sono casi isolati, sono quelli che finiscono sui media, ma posso assicurargli che se viene qui e parla con la maggior parte dei lavoratori, ti diranno come hanno fatto a mandare i loro figli all'università. Vi diranno come hanno costruito le case per loro e per le loro famiglie.

"Nessun Paese è perfetto... quindi se qualcuno viene a dire che è un Paese perfetto, deve farsi un esame di coscienza".

I sindacati dei giocatori e dei lavoratori chiedono un centro per i lavoratori migranti

Pur riconoscendo "incoraggianti segnali di progresso", una lettera aperta della FIFPRO e della federazione sindacale mondiale Building and Wood Workers' International (BWI) ha affermato che la preparazione del torneo è stata "costellata da scandali sui diritti umani e da cattive condizioni dei lavoratori".

"I lavoratori continuano a subire pratiche abusive", si legge nella dichiarazione di mercoledì dei segretari generali della FIFPRO e della BWI, Jonas Baer-Hoffman e Ambet Yuson.

"I datori di lavoro senza scrupoli si oppongono alle riforme e non vengono chiamati a risponderne. I lavoratori nelle posizioni più vulnerabili provenienti da Paesi come India, Bangladesh, Nepal, Filippine, Pakistan e alcuni Paesi africani temono ancora ritorsioni se denunciano lo sfruttamento di salari non pagati e orari di lavoro prolungati.

"Coloro che sono sfuggiti alla povertà nel loro Paese d'origine temono di perdere il lavoro e il salario. Continuano a subire la minaccia dello sfruttamento e di condizioni di lavoro non sicure".

Per evitare che i progressi si arrestino una volta spenti i "riflettori" sulla Coppa del Mondo, la dichiarazione chiede la creazione di un centro in Qatar che operi come "spazio sicuro" autogestito per i lavoratori espatriati.

Il centro consentirebbe ai lavoratori di "sviluppare competenze, imparare e ricevere consigli sui loro diritti di impiego... e permetterebbe loro di cooperare efficacemente con le autorità del Qatar su questioni urgenti".

Il Qatar e la FIFA non hanno ancora risposto alla richiesta di commento della CNN.

Coppa dei lavoratori migranti

Mercoledì, la BWI ha annunciato l'organizzazione della Coppa dei lavoratori migranti, un torneo per celebrare coloro che hanno contribuito alla costruzione degli stadi del Qatar e "celebrare il lavoro e lo sport come leva per il cambiamento sociale".

L'evento, che si svolgerà presso l'Al Jazeera Academy di Doha, vedrà affrontarsi tre squadre formate da lavoratori migranti, calciatori e membri dei sindacati affiliati alla BWI.

"Ricordate, siamo in debito con i lavoratori migranti", conclude la lettera aperta, "sono stati loro a faticare con il caldo torrido per costruire le infrastrutture e gli stadi.

"Hanno sopportato alloggi angusti e inospitali. A volte hanno rischiato la vita per inviare denaro alle loro famiglie. Alcuni di loro hanno perso la vita.

"Sono loro che hanno reso possibile questo torneo... facciamo in modo di non dimenticarli".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com