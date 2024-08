- Coppa contro Hoffenheim: i calciatori "non hanno nulla da perdere"

Il Würzburger Kickers è entusiasta per il suo highlight della prima fase della DFB-Pokal contro il TSG 1899 Hoffenheim. L'allenatore Markus Zschiesche spera che la sua squadra possa giocare liberamente nel duello del primo turno contro la squadra della Bundesliga venerdì sera (ore 18:00/Sky). "Questa è una partita in cui non abbiamo nulla da perdere," ha detto il nuovo allenatore della squadra della Regionalliga bavarese. Zschiesche è passato ai Kickers da Babelsberg 03 prima di questa stagione.

A Würzburg, la squadra e i tifosi sperano di mettere in scena un simile spettacolo contro i favoriti del Hoffenheim come hanno fatto nel primo turno della coppa nel 2019. Allora, i padroni di casa hanno lottato per un spettacolare pareggio di 3:3 ai tempi supplementari, ma alla fine hanno perso ai rigori. Il vice-capitano Daniel Hägele c'era cinque anni fa, ma questa volta non ci sarà insieme al capitano Peter Kurzweg a causa di un infortunio all'anca e un legamento crociato anteriore strappato.

"I giocatori possono misurarsi"

Zschiesche vede la partita come un punto di riferimento per la sua squadra. "I giocatori possono misurarsi. La Bundesliga, quello è dove vogliono essere. Stanno giocando contro il loro sogno. Tutti possono vedere quanto sono lontani e quanto siamo lontani noi come squadra."

I bavaresi hanno potuto rafforzare la loro autostima nel weekend, vincendo 5-0 contro lo SpVgg Ansbach nel campionato. L'allenatore spera in una simile prestazione contro il Hoffenheim, che chiama una "partita bonus". "Probabilmente non potrai permetterti molti errori, non puoi essere nervoso. Altrimenti, sarà punito," ha previsto Zschiesche.

