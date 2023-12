Copa America: Un senatore brasiliano chiede a Neymar di non scendere in campo nel "Campionato della Morte".

Il Brasile ha subito più di 465.000 morti per la Covid-19 - il secondo bilancio più alto al mondo - ed è in corso un'inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del presidente Jair Bolsonaro.

Il relatore dell'inchiesta, il senatore brasiliano Renan Calheiros, martedì ha definito la Copa America come il "Campionato della morte" e ha invitato la stella della nazionale brasiliana Neymar a non partecipare al torneo.

"Neymar, non scendere in campo in questa Copa America, mentre i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi conoscenti continuano a morire e il vaccino non raggiunge il nostro Paese", ha detto Calheiros a Radio Eldorado.

"Non è questo il campionato in cui dobbiamo competere. Dobbiamo competere nel campionato di vaccinazione. È in questo campionato che bisogna fare gol, in modo da cambiare il nostro punteggio".

"Con questo punteggio [vaccinazione], siamo agli ultimi posti. Nel 'campionato della morte', siamo al secondo posto, con il secondo maggior numero di morti al mondo", ha aggiunto. "Il team brasiliano non può essere d'accordo con questo. I reparti di terapia intensiva e i cimiteri sono pieni. In quali condizioni festeggeremo un gol per il Brasile?".

LEGGI: Il presidente brasiliano Bolsonaro si rammarica per i morti della Covid-19, ma punta a ospitare la Copa America

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in Brasile sono state somministrate 60 milioni di dosi di vaccino.

L'edizione 2020 della Copa America è stata rinviata di un anno a causa della pandemia di coronavirus e avrebbe dovuto svolgersi sia in Argentina che in Colombia tra il 13 giugno e il 10 luglio, per la prima volta nella storia del torneo che doveva essere ospitato congiuntamente.

Tuttavia, il 20 maggio la Colombia è stata privata della sua responsabilità di co-ospite a seguito delle proteste in tutto il Paese scatenate da una controversa riforma fiscale introdotta dal presidente Iván Duque, mentre l'Argentina ha seguito l'esempio il 31 maggio.

La CONMEBOL, la confederazione calcistica del Sud America, non ha specificato il motivo per cui il torneo è stato rimosso dall'Argentina, ma il Paese sta soffrendo di un aumento dei casi di coronavirus, con una media di sette giorni di oltre 30.000 nuovi casi giornalieri, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Bolsonaro ha annunciato che la Copa America sarà ospitata nel Distretto Federale del Brasile e negli Stati di Rio de Janeiro, Mato Grosso e Goiás e ha dichiarato che tutti e quattro i governatori degli Stati hanno accettato di ospitare il torneo.

La FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori, afferma di nutrire "serie preoccupazioni" per il trasferimento della Copa America con così poco tempo a disposizione per prepararsi e sosterrà tutti i giocatori che decideranno che non è sicuro disputare la competizione.

"L'ultimo piano per organizzare, con un preavviso estremamente breve, la partecipazione di centinaia di calciatori a un torneo di tale complessità lascia aperta l'incertezza per ognuno di loro e per le loro famiglie", ha dichiarato la FIFPro in un comunicato.

"Come per le precedenti competizioni per squadre nazionali durante il periodo di emergenza COVID-19, i giocatori devono essere in grado di dare priorità alla salute propria e delle loro famiglie senza il rischio di sanzioni".

L'allenatore del Perù Ricardo Gareca, che ha guidato la squadra fino alla finale del 2019 persa contro il Brasile, ha detto che non è giusto, dal punto di vista sportivo, che un solo Paese ospiti due volte il torneo.

"Credo che tutto il Sudamerica abbia dei problemi", ha detto ai giornalisti durante la conferenza stampa pre-partita del Perù. "Non credo che ci sia un paese in Sud America che non abbia problemi con la pandemia.

"Non credo che la Copa América si svolga nel Paese in cui è stata giocata in precedenza, non tanto per la pandemia. La pandemia è ovunque".

Il Cile, insieme all'Ecuador e agli Stati Uniti, è stato uno dei paesi candidati a ospitare la Copa America dopo che l'Argentina è stata privata della responsabilità di ospitarla.

La nazionale cilena ha vinto i titoli consecutivi della Copa America nel 2015 e nel 2016, ma la decisione di andare avanti con il torneo non è stata sostenuta in molte aree del Paese.

Matias Walker, rappresentante del quinto distretto cileno, ha detto che il Cile dovrebbe prendere in considerazione l'idea di non inviare affatto una squadra.

"La Federcalcio cilena, l'ANFP, deve valutare seriamente se esporre o meno le squadre nazionali, i funzionari, i lavoratori e gli stessi dirigenti a viaggiare per un lungo torneo in un Paese come il Brasile, che al momento è l'epicentro di infezioni e morti nel continente", ha detto.

"E che è stato un esempio di irresponsabilità governativa con il governo Bolsonaro, dove ogni settimana compaiono nuove varianti".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com