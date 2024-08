- Convizione per tentato omicidio con uno strumento da taglio, soggetto a periodo di prova.

Consegnato alla Giustizia a seguito di un attacco con taglierino

A seguito di un attacco con taglierino, un individuo di 40 anni originario della Polonia ha ricevuto una condanna sospesa di due anni dal Tribunale Regionale di Amburgo. L'ufficio stampa del tribunale ha riferito che l'imputato è stato riconosciuto colpevole di tentato omicidio e lesioni gravi. La giuria ha accolto la richiesta di clemenza della difesa. La procura aveva richiesto una pena detentiva di tre anni. Le condanne sospese sono applicabili solo per le pene detentive fino a due anni. Inizialmente, il 40enne era stato assolto.

Presunto Incidente

Il difensore è accusato di aver tentato di pugnalare un altro uomo alla gola nel distretto di Hausbruch il 31 dicembre 2020. Tuttavia, il 25enne è riuscito a evitare l'attacco e a bloccare la mano del difensore. La vittima ha riportato una ferita di quattro centimetri sul mento.

Il difensore ha confessato il crimine durante il nuovo processo, secondo un rappresentante del tribunale. In una dichiarazione scritta, ha affermato di aver agito in uno stato di furia, che oggi trova difficile comprendere.

Assoluzione in primo grado

Nel primo processo a dicembre 2022, il Tribunale Regionale ha assolto il difensore poiché la sua colpevolezza non poteva essere provata oltre ogni ragionevole dubbio. Un esperto psichiatrico testimoniato in tribunale che a causa dell'uso di droga e alcol, l'imputato potrebbe aver pensato che il suo avversario avesse intenzioni malvagie. Il difensore stesso ha affermato di non ricordare la sequenza degli eventi.

Dopo il ricorso dell'Ufficio del Procuratore Generale, la Corte Federale ha annullato la sentenza e ordinato un nuovo processo. L'ultima sentenza del Tribunale Regionale può ancora essere impugnata in un tribunale superiore.

L'attacco con il taglierino è stato classificato come un crimine a causa della sua natura violenta e del potenziale per causare gravi danni. La confessione del difensore durante il nuovo processo ha riconosciuto la sua involvement nel crimine.

Leggi anche: