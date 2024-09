- Convicto per aver trascurato di promuovere, (Nome) Hipp

Il Tribunale Regionale di Appello (OLG) di Monaco ha vietato all'azienda di alimenti per l'infanzia Hipp di utilizzare strategie di marketing ingannevoli. La vzbv, o Federazione delle Organizzazioni dei Consumatori Tedesche, ha presentato un reclamo che il tribunale ha accolto, lasciando spazio a ulteriori appelli.

L'azienda a conduzione familiare aveva esaltato la sua formula per lattanti con l'affermazione: "Il tuo bambino ha bisogno di 7 volte più Vitamina D di un adulto". Tuttavia, il testo piccolo sulla confezione del prodotto rivelava questa affermazione solo in relazione al peso per chilogrammo. Nelle pubblicità digitali, questa precisazione era nascosta dietro un pulsante che richiedeva il clic.

Il tribunale ha dichiarato che questo livello di precisazione non era sufficiente. Una decisione storica della Corte Federale Tedesca stabilisce che l'impatto complessivo del marketing è cruciale. L'affermazione che un bambino ha bisogno di sette volte più vitamina D di un adulto e che il latte pubblicizzato soddisfa questo presunto fabbisogno maggiore è infondata.

Il Tribunale Regionale di Appello di Monaco aveva accolto il reclamo della vzbv nel 2020. L'OLG ha inizialmente respinto il ricorso in una prima udienza nel 2021, favorendo Hipp. Tuttavia, la Corte Federale Tedesca ha annullato la sentenza e rimesso il caso all'OLG, che ha ora rivisto la sua decisione e ordinato a Hipp di cessare e desistere. La pubblicità di Hipp viola il regolamento UE che stabilisce che le affermazioni nutrizionali non devono essere false, ambigue o ingannevoli.

Inizialmente, Hipp ha ignorato una richiesta di commento. Secondo la vzbv, l'azienda ha da allora corretto le sezioni contestate sul suo sito web. La federazione sta ora verificando se la dichiarazione sulla confezione sia stata modificata.

La decisione del Tribunale Regionale di Primo Grado di Monaco ha ordinato a Hipp di apportare le necessarie modifiche alla confezione del suo latte per lattanti. L'affermazione contestata sulle esigenze di Vitamina D è stata trovata dal tribunale in violazione dei regolamenti UE, in quanto considerata falsa, ambigua o ingannevole.

Leggi anche: