Conflitti in corso nella regione del Medio Oriente - Convegno di difesa palestinese controverso in ambito legale

Al Corte Penale di Moabit, una folla si è riunita per un raduno pro-palestinese. Hanno urlato slogan ostili, tra cui quello controverso "Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera". La lineup del giorno includeva una donna di 28 anni che avrebbe dovuto affrontare un processo al Tribunale distrettuale di Tiergarten. Sono stati sentiti diversi scoppi di petardi mentre le forze dell'ordine si radunavano in gran numero.

Il processo non è mai iniziato a causa di una serie di richieste della difesa di fronte a un giudice impreparato, portando a un rinvio. Il processo è stato rimandato a novembre, come dichiarato dalla difesa.

Caso della Difesa: Innocente Accusato

La donna di 28 anni è accusata di aver pronunciato la frase controversa a un evento pro-palestinese a Berlino lo scorso marzo. È accusata di aver esibito simboli proibiti. Il tribunale ha inizialmente imposto una multa con 40 rate da 40 euro durante un'udienza sommaria. Tuttavia, a causa del suo appello, è stato ordinato un processo orale.

Secondo il suo avvocato Nadija Samour della difesa, la donna di 28 anni è stata accusata ingiustamente. Non ci sono prove per contestare i fatti, ha detto Samour, ma la frase stessa è protetta dalla libertà di parola. La difesa intende fare luce sull'origine dello slogan attraverso le sue mozioni probatorie.

Viste Diversificate delle Giurisdizioni

Fino ad ora, i tribunali hanno esaminato lo slogan con prospettive diverse in tutto il paese. Non è ancora emessa una sentenza finale dai tribunali superiori. Recentemente, il Tribunale regionale di Mannheim ha stabilito che la frase non è punibile.

A Berlino, il Tribunale distrettuale di Tiergarten ha comminato una multa di quasi 600 euro (40 rate giornaliere di 15 euro) a una donna di 22 anni circa due settimane fa per aver espresso azioni criminali. Aveva urlato lo slogan a una manifestazione pro-palestinese dopo l'attacco dell'Islamico Hamas a Israele l'8 ottobre 2023. La sentenza ha indicato che lo slogan deve essere interpretato nel contesto dell'attacco terroristico. Il grido è stato visto come negazione del diritto di Israele di esistere e supporto all'attacco in questo contesto.

Il processo per la donna di 28 anni per aver pronunciato la frase controversa a un evento pro-palestinese si terrà al Tribunale distrettuale di Tiergarten, una giurisdizione diversa dal Corte Penale di Moabit dove si è tenuto il raduno iniziale. Nonostante il Tribunale distrettuale di Tiergarten abbia inizialmente imposto una multa per l'esibizione di simboli proibiti, l'appello della difesa ha portato all'ordinanza di un processo orale a causa dello slogan protetto dalla libertà di parola.

Leggi anche: