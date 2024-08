- Controversie sulla legislazione matrimoniale in Cina scatenano discussioni accese

Proposta di semplificazione dei matrimoni e rafforzamento dei divorzi scatena la controversia in Cina. Secondo le proposte di modifica dei regolamenti per la registrazione del matrimonio, le coppie dovranno solo presentare il proprio documento d'identità e dichiarare di non essere parenti e di non essere già sposati con qualcun altro.

Non sarà più necessario presentare la registrazione formale della famiglia (Hukou), rendendo più semplice per le coppie sposarsi in luoghi diversi da quelli in cui sono ufficialmente registrate. Al contrario, per i divorzi, verrà istituito un periodo di attesa di 30 giorni, durante il quale uno dei due coniugi può ritirare la richiesta.

Matrimoni più semplici, separazioni più difficili

I media di stato hanno accolto con favore le proposte di modifica, mentre gli utenti dei social media hanno espresso il loro dissenso. Sono sorte preoccupazioni riguardo alla bigamia nascosta e all'uso fraudolento dell'identità, e critiche sono state mosse contro il periodo di attesa, che consente a un partner riluttante di bloccare le procedure in qualsiasi momento.

Un commentatore del social network Weibo l'ha definita "una trappola": è facile entrare in un matrimonio, ma uscirne diventa un problema. Il progetto per i nuovi regolamenti sul matrimonio resterà aperto alla discussione pubblica fino al 11 settembre.

Meno della metà del numero di unioni rispetto al 2014

Come riportato dall'agenzia di stampa statale cinese Xinhua, il numero di matrimoni in Cina è diminuito della metà negli ultimi dieci anni. Nel primo semestre del 2023, 3,43 milioni di coppie si sono registrate, che è meno della metà rispetto al periodo equivalente del 2014.

Gli esperti hanno attribuito la riduzione a un numero limitato di persone idonee, cambiamenti nella prospettiva sul matrimonio e preoccupazioni finanziarie. Un numero crescente di giovani sceglie di rimandare il matrimonio.

