- Controversia sulle stanze di consumo di droga: salvatore o ostacolo?

Trenta anni dopo l'inaugurazione del primo sito autorizzato di consumo di droga a Francoforte, la città si sente isolata. Quasi la metà degli stati tedeschi non ha simili strutture e Francoforte, in Assia, le ospita da sola. Gli operatori le lodano come un successo, mentre i critici le bollano come un fallimento. Elke Voitl (Verdi), la responsabile, vuole riformare l'offerta a causa della trasformazione della scena della droga.

"Eastside" ha aperto in una zona industriale nel distretto di Fechenheim nel dicembre 1994, seguito da altri tre siti intorno alla stazione centrale. Il più grande si trova su Niddastraße, gestito dall'Assistenza Integrativa per la Droga, che ha registrato oltre 60.000 eventi di consumo monitorati, 200.000 siringhe usate e ha scambiato 300.000 vecchie siringhe con nuove lo scorso anno. L'AIDS Hilfe gestisce "La Strada" su Mainzer Landstraße, mentre il Servizio di Emergenza per la Droga gestisce il quarto sito su Elbestraße.

Una prospettiva sulle stanze di consumo

Gabi Becker, direttore generale dell'Assistenza Integrativa per la Droga, vede il viaggio di trent'anni di Francoforte con le stanze di consumo come una storia di successo, principalmente guidata dalla sopravvivenza. Il "modello di Francoforte" ha effettivamente mostrato progressi, riducendo i decessi legati alla droga da 147 nel 1991 a 20 nel 2022 all'interno della città. Tuttavia, c'è un aumento a livello nazionale di tali decessi - da 944 nel 2012 a 2.227 nel 2022.

Il professor Heino Stöver, direttore dell'Istituto per la Ricerca sull' Dipendenza dell'Università di Scienze Applicate di Francoforte, ritiene che le stanze di consumo servano due scopi principali. Politicamente, mira a ridurre i decessi e le malattie, offrendo aiuto. In termini di ordine pubblico, cerca di spostare il consumo di droga dagli spazi pubblici.

Il dilemma della crack

Un'ispezione della Niddastraße rivela che le stanze di consumo non spostano necessariamente gli utenti. Gli operatori lo attribuiscono alla transizione dei principali tipi di droga - dagli eroinomani con siringhe tre decenni fa alle attuali questioni di crack.

"La crack viene fumata apertamente per strada a intervalli brevi", afferma il commissario per la Salute e gli Affari Sociali Voitl. "L'impulso aumenta". Gli tossicodipendenti cercano costantemente nuove droghe, mostrano agitazione, aggressività e spesso non amano gli spazi chiusi.

Voitl insiste sul bisogno di adattamenti piuttosto che considerare il "modello di Francoforte" come un fallimento. "Dobbiamo creare ambienti adatti", commenta. "Le nostre stanze di consumo di droga devono servire meglio gli utenti di crack agitati di quanto non facciano attualmente". Ciò potrebbe comportare meno punti per iniezioni e più aree per il fumo. Inoltre, si cerca un edificio separato - la città cerca proprietà per un Centro Integrato di Aiuto per la Droga e la Dipendenza con un cortile interno per il consumo di crack.

L'iniziativa del Bahnhofsviertel ha poche speranze di successo. "Il 'modello di Francoforte' ha fallito con la crack", afferma il portavoce Ralph Haerth. "Gli utenti di crack non possono essere raggiunti dalle stanze di consumo. La crack viene consumata per strada". I proprietari degli immobili affrontano anche sfide, con affitti sempre più rari e alcuni proprietari che coprono addirittura i costi della sicurezza.

Gli sfortunati tossicodipendenti, riconosce Haerth, ma Francoforte diventa un "paradiso per gli utenti". "Loro ricevono la loro dose e consumano tranquillamente in seguito". Non ha una soluzione definitiva ma esprime scarsa ottimismo, menzionando il fallimento dei tentativi passati di spostare i tossicodipendenti dalle strade.

Francoforte, un'isola solitaria

Francoforte è l'unica destinazione per le stanze di consumo in Assia. Le alternative più vicine si trovano a Bonn e Karlsruhe, ma sono molto lontane. Su otto stati federali tedeschi, circa 30 stanze di consumo di droga operano in otto. Gli altri otto, compresa la Baviera, non hanno questi servizi.

Francoforte si sente gravata dal problema. "Francoforte fornisce l'aiuto per la droga per tutta l'Assia e metà della Baviera, a spese del bilancio comunale", afferma Voitl. Si augura che i comuni dell'Assia contribuiscano di più e che lo stato assuma la responsabilità e coordini.

Più della metà dei clienti risiede fuori Francoforte

L'Istituto per la Ricerca sull' Dipendenza esamina i dati e rivela che solo il 44% dei clienti sono residenti a Francoforte. Il 29% proviene da altre parti dell'Assia e circa il 30% degli utenti dei quattro impianti di Francoforte sono gli eroinomani con siringhe che gli utenti convenzionali immagini

