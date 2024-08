- Controversia sull'aumento delle spese per i richiedenti asilo

I costi per i beneficiari dei richiedenti asilo stanno anche scatenando un dibattito acceso in Sassonia. Come rivelato da un'inchiesta parlamentare della politica di BSW Sahra Wagenknecht, le spese nette nello Stato libero lo scorso anno hanno raggiunto circa 512 milioni di euro, con un aumento del 84% rispetto al 2021, quando erano di 278 milioni di euro, e raggiungendo i 450 milioni di euro nel 2022. Ciò ha portato a reazioni contrastanti nella politica.

Wagenknecht: "I numeri dei rifugiati devono diminuire"

"La migrazione incontrollata sta causando un aumento vertiginoso dei costi per l'asilo e ha superato da tempo le capacità finanziarie dello stato. Il fatto che la Sassonia debba spendere quasi il doppio per i beneficiari dei richiedenti asilo rispetto al 2021 è una situazione insostenibile. I numeri dei rifugiati devono diminuire", ha dichiarato Wagenknecht all'agenzia di stampa tedesca. Ha sostenuto che coloro i cui richiedenti asilo vengono respinti e non ricevono lo status di protezione non dovrebbero più avere diritto agli stessi benefici.

"Le regole attuali stanno effettivamente incoraggiando i rifugiati a venire in Germania, poiché non c'è quasi alcuna differenza qui rispetto alla maggior parte degli altri paesi dell'UE tra coloro che vengono riconosciuti come aventi diritto alla protezione e coloro che non lo sono. Invece di spendere più denaro per i benefici dell'asilo, si dovrebbero investire più fondi nelle scuole sassoni", ha spiegato Wagenknecht.

Analogamente, Michael Kretschmer (CDU) dice anche: "I numeri dei rifugiati devono diminuire"

L'AfD ha ripetutamente espresso opinioni simili e le richieste di un limite alla migrazione sono diventate più forti tra le file della CDU della Sassonia. In una recente intervista, il Ministro Presidente Michael Kretschmer (CDU) ha dichiarato che "il numero dei rifugiati deve diminuire nei prossimi anni. Possiamo accogliere solo tante persone quanti ne possiamo integrare."

Il partito di sinistra nel parlamento statale della Sassonia ha fatto notare che i numeri per l'accoglienza dei rifugiati sono anche raddoppiati tra il 2021 e il 2023. Tuttavia, Juliane Nagel, un parlamentare, ha dichiarato all'agenzia di stampa dpa che "il numero dei richiedenti asilo nei primi sei mesi del 2024 è diminuito di più della metà rispetto all'anno precedente. Non sorprende che le spese dello stato crescano con i numeri di accoglienza."

Ciò è in parte dovuto al fatto che lo Stato libero fornisce un maggiore sostegno ai comuni per l'integrazione passando fondi federali aggiuntivi e fornendo anche più denaro per le vittime ucraine della guerra.

Sinistra: "Vogliamo confini aperti per le persone bisognose"

"Il nostro obiettivo è anche quello di rendere i rifugiati indipendenti dai benefici sociali il più rapidamente possibile. Poi le spese si ripagheranno rapidamente", ha sottolineato Nagel. Molti rifugiati non possono lavorare per molto tempo, non ottengono un posto nei corsi di lingua e spesso lavorano al di sotto delle loro qualifiche.

"Ciò significa che lo stato perde anche entrate fiscali. La nostra società dipende dai lavoratori e dai professionisti qualificati. Le persone che sono fuggite da noi sono un potenziale enorme che viene sfruttato troppo poco." Le autorità dovrebbero utilizzare la loro portata per aprire prospettive per il soggiorno.

"Vogliamo confini aperti per le persone in difficoltà. Se c'è una cosa che abbiamo imparato dalle due devastanti guerre mondiali, è che le persone devono avere l'opportunità di fuggire quando la guerra o la persecuzione minacciano loro", ha dichiarato Nagel. Questo è

Leggi anche: