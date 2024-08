- Controversia sulla questione "Judensau" - Ricorrente chiede la risoluzione presso la Corte europea

Nel contesto della disputa in corso riguardante il bassorilievo "Judensau" nella chiesa cittadina di Wittenberg, in Sassonia-Anhalt, il richiedente, dopo aver subito diverse sconfitte nei tribunali tedeschi, intende presentare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Michael Düllmann, convertitosi all'ebraismo nel 1978, sta chiedendo la rimozione della scultura in pietra del XIII secolo a sfondo antisemita. Di recente, la Corte Costituzionale Tedesca ha rifiutato di esaminare un ricorso costituzionale su questa questione, come riferito dal portavoce dell'Agenzia Teutonica di Stampa. In precedenza, questa notizia era stata riportata dal "Süddeutsche Zeitung".

La scultura rappresenta un maiale con due individui, riconoscibili come ebrei grazie ai loro cappelli a punta, che allattano ai suoi capezzoli. Un presunto rabbino solleva la coda del maiale e guarda all'interno del suo ano. I maiali sono considerati impuri nella fede ebraica.

Patria della Riforma

Nel 2022, la Corte Federale ha stabilito che una base e una targa esplicativa all'esterno della chiesa erano sufficienti per trasformare questo "segno imbarazzante" in un "monumento della memoria". Poteva rimanere. La chiesa cittadina di Wittenberg è riconosciuta come culla della Riforma, poiché Martin Lutero vi ha tenuto sermoni in passato.

Düllmann, ora ottantenne, ha presentato un ricorso costituzionale contro questa decisione. Ha argomentato che la scultura dovrebbe essere rimossa "data la flagrante violazione dei diritti personali non solo del richiedente, ma di ogni ebreo in Germania". Tuttavia, la Corte Costituzionale ha rifiutato di esaminare il ricorso senza fornire ulteriori spiegazioni, come ora è di dominio pubblico. Questa opzione esiste secondo la legge tedesca sulla Corte Costituzionale Federale (Az. 1 BvR 1597/22).

Prevenzione della discriminazione e tutela dell'identità

Presentando un reclamo alla CEDU a Strasburgo, Düllmann può citare il divieto di discriminazione e la garanzia dell'identità personale previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, come spiegato in una lettera ottenuta dall'agenzia dpa. Düllmann e il suo avvocato hanno concordato che il reclamo verrà presentato, con una scadenza che si avvicina poco prima del Natale, come riferito da un portavoce.

La "Judensau" a Wittenberg non è l'unico esempio di sculture antisemite trovate sulle chiese tedesche. Il Consiglio Centrale degli Ebrei ha anche criticato la gestione di questa questione.

