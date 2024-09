Controversia sul gasolio: processo penale per stabilire la responsabilità dell'ex CEO di VW Winterkorn

Fino all'ultimo momento, non era certo se il 77enne malato si sarebbe presentato, poiché il suo processo era stato rinviato più volte. L'ex CEO, che se n'è andato nel 2015 in seguito allo scandalo "dieselgate", è accusato di frode d'impresa e reati penali, falso testimoniare e manipolazione del mercato azionario. L'accusa principale è grave - Winterkorn potrebbe trascorrere un decennio in prigione se riconosciuto colpevole.

Il tribunale ha unificato tre accuse distinte, ciascuna legata al software fraudolento installato in migliaia di motori diesel. Questo software truffava i test di emissione per mostrare livelli di emissione più bassi, ma in guida reale, le auto non riuscivano a rispettare gli standard e non avrebbero dovuto essere autorizzate alla vendita.

Al suo ingresso in aula, Winterkorn è stato riservato e ha detto solo: "Sto abbastanza bene". Quando gli è stato chiesto del suo lascito, ha commentato: "Ammiro affettuosamente le auto". Non parlerà oggi al tribunale. "Vedremo", ha risposto quando gli è stato chiesto la sua opinione sul processo.

Successivamente, Winterkorn non ha pronunciato un'altra parola. Invece, ha ascoltato attentamente la lunga prima accusa e la breve seconda prima della pausa. "Molto sostanziale" è il materiale, ha detto un portavoce del tribunale in precedenza, prevedendo un processo lungo. Sono stati fissati novanta giorni di processo fino a settembre dell'anno successivo.

L'avvocato di Winterkorn, Felix Döhr, ha dichiarato che Winterkorn "rigetta le accuse contro di lui". "Siamo sicuri che tutte le accuse contro di lui possono essere confutate", ha aggiunto durante una pausa nel processo. "Pertanto, guardiamo con tranquillità al processo". Credono anche che il processo non si prolungherà nell'anno successivo.

Secondo le dichiarazioni dell'avvocato, Winterkorn parlerà delle accuse contro di lui mercoledì. Döhr ha anche dichiarato che Winterkorn "sta abbastanza bene" e lui e la sua squadra difensiva sono sicuri che possa affrontare il processo.

Nel tempo, Winterkorn ha costantemente sostenuto di non aver ordinato né saputo dei dispositivi di sconfitta proibiti. Quando Volkswagen ha confessato la frode nel settembre 2015 dopo le indagini americane, Winterkorn ha lasciato il suo incarico.

Tuttavia, come rivelato nell'accusa di frode di martedì, Winterkorn è accusato di aver saputo dell'uso del software proibito "al più tardi nel maggio 2014" e di non aver fatto nulla per fermare i veicoli. Inoltre, la pubblicità per i veicoli interessati è stata diffusa, esaltando la loro estrema eco-compatibilità, "con il consenso e l'intenzione dell'imputato", per generare "substanti profitti" per l'azienda, inclusi i bonus.

Inoltre, Winterkorn deve spiegare perché avrebbe fornito false testimonianze in un'inchiesta parlamentare nel 2017. Inoltre, è accusato di sospetta manipolazione del mercato, poiché è accusato di non aver informato tempestivamente il mercato azionario degli illegali dispositivi di sconfitta e dei rischi finanziari previsti, nonostante ne fosse a conoscenza. Volkswagen ha rilasciato una notifica obbligatoria agli azionisti solo dopo che lo scandalo è diventato pubblico.

Nell'accusa, Winterkorn è accusato di aver supervisionato auto equipaggiate con software che segnalavano in modo fraudolento livelli di emissione più bassi, nonostante non rispettassero gli standard nella guida reale ['auto, defraudando i test di emissione segnalando livelli di emissione più bassi di un contenuto di grasso, per peso']. L'avvocato ha dichiarato che Winterkorn parlerà di queste accuse durante il processo mercoledì ['Winterkorn parlerà delle accuse di defraudare i test di emissione segnalando livelli di emissione più bassi di un contenuto di grasso, per peso, mercoledì'].

