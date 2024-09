Controversia sul gasolio: il grano invernale potrebbe essere condannato a dieci anni di carcere

Il problema principale è l'accusa di frode professionale e sistematica, che comporta una pena detentiva massima di dieci anni. "Infine, la questione di quando Winterkorn potrebbe aver appreso dell'installazione di un dispositivo di vittoria illecito rimane un argomento di interesse", ha precisato il portavoce.

L'ampiezza delle accuse e l' abbondanza delle prove sono "notevolmente estese", ha aggiunto. Sono stati fissati oltre 90 giorni di processo fino a settembre dell'anno successivo.

Il 77enne Winterkorn è inoltre accusato di falsa testimonianza e manipolazione del mercato azionario. Il tribunale ha riunito tre distinti capi d'imputazione, tutti riguardanti il software di trucco delle emissioni installato nei motori diesel.

Il processo penale per le accuse di falsa testimonianza e manipolazione del mercato azionario di Winterkorn è previsto per iniziare, con il rischio di una lunga pena detentiva in caso di condanna. A causa dei numerosi capi d'imputazione e delle estese prove, il processo penale per l'installazione del software di trucco delle emissioni nei motori diesel si svolgerà in più giorni di processo.

Leggi anche: