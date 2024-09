- Controversia intorno all'AfD dopo l'incidente drammatico alla commemorazione

A seguito di un tafferuglio durante un servizio commemorativo controverso per le vittime della "eutanasia" nazista a Brandenburg an der Havel, gli organizzatori e l'Alternative für Deutschland (AfD) si scambiano accuse e si affrontano verbalmente, cercando di addossarsi reciprocamente la colpa. La Fondazione Memoriali di Brandenburg ha ammesso di aver erroneamente incluso l'AfD nella lista degli invitati, come recentemente rivelato. L'AfD preme per le dimissioni della direttrice del memorial a causa del suo diniego alla deposizione di una corona.

Si dice che la direttrice del memorial, Sylvia de Pasquale, avesse richiesto a un politico dell'AfD di astenersi dal depositare una corona all'evento della domenica. Tuttavia, il consigliere comunale dell'AfD, Lisa-Marie Köster, ha ignorato questa richiesta e ha posato la sua corona al luogo designato. Altri partecipanti hanno espresso il loro dissenso e, secondo i resoconti della stampa, la corona è stata subsequently rimossa.

La fondazione ha riconosciuto che l'invito all'AfD era stato inviato "involontariamente". "Si tratta di un grave errore nel processo di estensione degli inviti al memorial, che viene attualmente indagato internamente". Contestualmente, il direttore della fondazione, Axel Drecoll, ha sostenuto la posizione della direttrice. Egli ha sottolineato che un partito come l'AfD, i cui membri minimizzano le atrocità naziste, è "inappropriato per gli eventi commemorativi e le cerimonie di deposizione di corone".

Il presidente distrettuale dell'AfD, Michael Albrecht, aveva precedentemente richiesto la "immediata partenza della direttrice del memorial". "Un evento commemorativo dovrebbe essere privo di politica e di qualsiasi ideologia. Un individuo che cerca di onorare le vittime del nazismo utilizzando tattiche naziste non ha posto in questo ruolo. La corona della fazione dell'AfD è stata successivamente gettata oltre la recinzione". L'AfD ha anche affrontato l'invito distribuito.

Secondo il memorial, più di 9.000 persone da ospedali psichiatrici e case di cura sono state sterminate nel centro di sterminio di "eutanasia" a Brandenburg an der Havel nel 1940. L'evento commemorativo è stato organizzato per commemorare il anniversario dell'emanazione del supposto decreto di "eutanasia" da parte di Adolf Hitler.

La Fondazione Memoriali di Brandenburg sta attualmente indagando sull'incidente in cui un politico dell'AfD è stato erroneamente incluso nella lista degli invitati per il servizio commemorativo e ha deposto una corona, causando controversia. Tuttavia, il direttore della fondazione, Axel Drecoll, ritiene che i partiti come l'AfD, che minimizzano le atrocità naziste, non siano appropriati per gli eventi commemorativi e le cerimonie di deposizione di corone.

In risposta alla controversia, l'AfD chiede le dimissioni della direttrice del memorial, sostenendo il suo presunto diniego del loro diritto di deporre una corona al servizio commemorativo. Essi argomentano che un evento commemorativo dovrebbe essere libero da influenze politiche e ideologiche.

