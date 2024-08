- Controversia in corso sulla strada franca: BN presenta un'obiezione

La disputa legale in corso riguardante la proposta di espansione della Frankenschnellweg a Norimberga continua: il Bavarese per la Protezione della Natura (BPN) ha presentato un'obiezione contro il fatto di non aver potuto presentare un'obiezione. Un portavoce del Tribunale Amministrativo Bavarese (VGH) a Monaco ha confermato questa informazione su richiesta.

Il BPN ora ha circa un mese per rafforzare la sua obiezione. Come ha dichiarato il portavoce, successivamente il Tribunale Amministrativo Federale a Lipsia dovrà affrontarla. La scadenza per presentare un'obiezione è già passata questa settimana.

Secondo il portavoce, il BPN ha presentato initially l'obiezione principalmente per rispettare la scadenza. Se l'obiezione sarà subsequently sostenuta e il caso verrà portato davanti al massimo tribunale amministrativo tedesco, lo si saprà entro la fine di settembre.

Un conflitto prolungato circonda la costruzione del tratto del centro città dell'autostrada congestionata A73 a Norimberga, famosa come Frankenschnellweg. Il VGH ha respinto le lamentele del BPN e di un residente di Norimberga in aprile e ha rifiutato di concedere un'obiezione. I reclamanti si sono lamentati della decisione di approvazione dello Stato Libero.

Oltre ad altri problemi, i reclamanti hanno sostenuto che un'espansione attirerebbe ancora più veicoli sulle strade di Norimberga, peggiorando i già elevati livelli di ossido di azoto della città.

Il VGH ha giustificato il rigetto delle lamentele affermando che i piani attuali comportano un test di compatibilità ambientale e che la protezione dei residenti dai rumori del traffico e dagli inquinanti dell'aria è stata adeguatamente affrontata. Inoltre, l'espansione è stata giustificata dal fatto che lo stato attuale della Frankenschnellweg non soddisfa più i normali requisiti di traffico, come è stato dichiarato.

