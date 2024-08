Controversia della Corte Suprema per la decisione di maschera del giudice di famiglia di Weimar

La decisione del 2021 ha attirato l'attenzione a livello nazionale e alla fine è stata revocata. All'epoca, la Corte Regionale Superiore di Jena e la Corte Suprema di Giustizia (BGH) hanno chiarito che i tribunali per le famiglie non hanno giurisdizione in tali questioni. Attualmente, si discute della durata della sentenza di Erfurt. both the family court judge and the public prosecutor's office advocate for a reassessment by the supreme court.

