- Controllo delle inondazioni: il livello delle acque potrebbe salire drasticamente

A causa di piogge intense e localizzate, a volte severe, durante la notte e nella giornata di mercoledì, sono possibili significativi aumenti del livello dell'acqua in alcuni torrenti e fiumi minori in Baden-Württemberg. Il centro di controllo delle inondazioni ha avvertito che in aree urbane le forti precipitazioni potrebbero causare sovraccarichi locali del sistema fognario e allagamenti rapidi di strade, seminterrati, passaggi sotterranei e garage interrati in casi isolati. "Sono possibili anche allagamenti delle strade al di fuori delle aree urbane", ha detto il centro. Tuttavia, non c'è alcun rischio di inondazioni regionali per i fiumi più grandi.

La pioggia intensa ha causato l'aumento dei livelli dei fiumi nelle aree vicine, con il rischio di inondazioni lungo le loro sponde. In alcune zone rurali, i fiumi potrebbero esondare, causando la chiusura temporanea delle strade.

Leggi anche: