- Controllo del fuoco raggiunto nel precedente sito di esercitazioni militari

Un incendio che un tempo infuriava in un sito di perforazione abbandonato vicino a Jüterbog, in Brandeburgo, è stato ora domato. Gli ufficiali del centro di comando regionale di Brandenburg an der Havel hanno annunciato che le fiamme sono state contenute. È prevista una conferenza per domani per determinare i prossimi passi potenziali, compreso il possibile dispiegamento di forze dell'ordine federali e personale militare con elicotteri per le operazioni di spegnimento del fuoco.

Le fiamme si sono accese di venerdì senza una causa nota, coinvolgendo circa 8-9 ettari di terreno. Per fortuna, non sono state compromesse le insediamenti vicini lungo la strada federale B102 tra Altes Lager e Klausdorf.

Le operazioni di spegnimento del fuoco hanno subito una breve pausa durante la notte. L'area è stata innaffiata d'acqua, in parte con l'aiuto di un elicottero antincendio, minimizzando il rischio di diffusione delle fiamme. Il personale della Stiftung Naturlandschaften Brandenburg ha tenuto d'occhio la situazione. La notizia è stata diffusa per la prima volta da rbb24.

Durante giugno 2023, i pompieri hanno lottato contro gli incendi boschivi per diversi giorni nello stesso sito di perforazione abbandonato a causa della presenza di munizioni obsolete sepolte sotto la superficie. Ciò ha limitato la capacità dei pompieri di raggiungere direttamente l'origine del fuoco.

L'intera zona interessata copriva più di 7 chilometri quadrati lo scorso anno, secondo il comando dell'incidente.

Gli sforzi per spegnere il fuoco hanno coinvolto non solo le autorità locali, ma anche le forze federali tedesche, data la complessità e la portata dell'incendio in Germania.

Dopo aver contenuto l'incendio, le autorità condurranno un'indagine approfondita in Germania per determinare la causa esatta dell'esplosione e dell'incendio successivo.

