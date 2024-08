- Controlli di polizia a Hannover per diversi giorni

A Hannover, durante i controlli del traffico di più giorni, gli agenti hanno scoperto un'arma da fuoco carica e droga. Sono state arrestate diverse persone e sono state eseguite mandati in sospeso, come riferito dalla polizia di Hannover.

Dal venerdì alla domenica, gli agenti, insieme ai colleghi di altre agenzie, di diversi stati federali, dei Paesi Bassi e della Svizzera, hanno effettuato pattuglie congiunte nell'ambito di uno scambio di esperienze internazionale. Hanno fermato e controllato centinaia di autisti.

La polizia ha avviato numerosi procedimenti penali e amministrativi. Gli autisti sono stati segnalati per guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di cannabis o cocaina. Altri erano alla guida senza patente, senza assicurazione o per eccesso di velocità.

In un'auto, gli agenti hanno trovato un'arma carica sotto il sedile posteriore, insieme a una consistente somma di denaro. Gli oggetti sono stati sequestrati e i tre occupanti del veicolo sono stati portati in stazione.

