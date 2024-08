Contributi sostanziali a BSW per promuovere il finanziamento dei partiti di pari diritto

Il partito BSW, da poco costituito e con un numero di membri modesto, sembra destinato ad avere un impatto significativo nelle prossime elezioni statali dell'est della Germania, secondo quanto affermato dal segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert. Egli esprime preoccupazioni riguardo alla possibile diffusione di questo modello e si batte per una revisione delle politiche di finanziamento.

Kühnert ha espresso le sue preoccupazioni, dichiarando: "C'è un vuoto qui che richiede una discussione". In Germania, i partiti possono essere costituiti senza quote di iscrizione ma con consistenti donazioni, un modello familiare al BSW.

Il BSW ha ricevuto una consistente donazione di circa quattro milioni di euro da un individuo privato a metà marzo, la più grande del 2023 finora. In precedenza, lo stesso individuo aveva contribuito con 990.000 euro al BSW a gennaio. La terza donazione proveniva anche da un'associazione chiamata BSW, per un totale di circa 80.000 euro. La somma di queste tre contribuzioni ha superato i cinque milioni di euro, rappresentando il più grande afflusso di denaro per il BSW. La più alta donazione a un partito esterno al BSW è stata concessa alla CDU, pari a 300.000 euro da un singolo contribuente di Berlino.

Kühnert ha parlato duramente, definendo il BSW un "prodotto" privo di una base di iscritti, ma sostenuto da pochi finanziatori. Ha messo in guardia: "Se i tiranni del mondo capissero che si può costruire un partito di carta pesta nello stato membro più grande dell'Unione europea con pochi milioni, potremmo trovarci di fronte a una situazione che potrebbe mettere a dura prova la nostra democrazia liberale".

Come riportato da "Der Spiegel", il BSW aveva circa 650 membri in tutta la Germania a giugno. Tuttavia, il giovane partito ha già ottenuto un notevole riconoscimento nei sondaggi, in particolare negli stati dell'est della Germania, dove le elezioni si terranno entro una settimana. In Sassonia e Turingia, il BSW registra punteggi a due cifre. Nel Turingia, il partito vede addirittura la possibilità di assumere il ruolo di Ministro-Presidente, che la leader del terzo partito Sahra Wagenknecht ha recentemente esteso al Ministro-Presidente della Sassonia Michael Kretschmer.

Il segretario generale dell'SPD, Kevin Kühnert, si interroga sulla sostenibilità del modello della Commissione, poiché il partito BSW, con le sue consistenti donazioni, potrebbe potenzialmente fare scuola per altri partiti. Kühnert sottolinea che ciò potrebbe rappresentare una

