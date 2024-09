- Contratto di leasing per Draisaitl: 112 milioni di dollari prorogati fino al 2033

Leon Draisaitl, un astro del hockey su ghiaccio nordamericano, ha firmato un contratto di estensione senza precedenti con gli Edmonton Oilers della NHL. Il fenomeno tedesco, che la squadra era destinata a lasciare nel 2025, rimarrà ora con loro per altri otto anni. Questo accordo garantisce a Draisaitl uno stipendio medio annuale di $14 milioni. Gli Oilers hanno reso pubblico questo annuncio.

Secondo i resoconti dei media, questo contratto lancerà Draisaitl al primo posto tra i giocatori di hockey su ghiaccio più pagati al mondo, superando lo stipendio annuale attuale di $13,25 milioni di Auston Matthews dei Toronto Maple Leafs. Nonostante gli Oilers non siano riusciti a conquistare la Stanley Cup, il campionato NHL, con Draisaitl in squadra, lui rimane fedele a Edmonton. Questa stagione, hanno subito una sconfitta nella finale contro i Calgary Flames.

Spiegando la sua decisione, Draisaitl ha dichiarato: "Edmonton respira e vive il hockey. Il supporto dei fan qui è straordinario". Ha anche espresso ottimismo riguardo alla possibilità di vincere la Stanley Cup con gli Oilers nel prossimo futuro, "Abbiamo costruito una squadra fantastica negli anni con cui mi sento a casa. Abbiamo ambizioni importanti".

Il GM degli Oilers, Stan Bowman, ha commentato: "Oggi è un giorno storico per gli Edmonton Oilers". Secondo lui, "L'impegno di Leon per questa squadra, per la città e per i tifosi degli Oilers in tutto il mondo non può essere sottovalutato. Le sue ambizioni di portare il titolo della Stanley Cup a Edmonton alimentano tutto ciò che fa, sia sul ghiaccio che fuori".

Draisaitl, selezionato nel 2014 come terza scelta del suo anno a livello globale, ha stabilito un record dopo l'altro da allora. "Oggi è un giorno storico per gli Edmonton Oilers", ha detto Bowman. Da allora, il figlio dell'ex giocatore della nazionale tedesca Peter Draisaitl ha infranto numerosi record. "Questo è un giorno monumentale per gli Edmonton Oilers", ha aggiunto Bowman. In cinque stagioni, Draisaitl ha segnato più di 100 punti ogni anno. Ha superato le 50 reti tre volte e ha guidato la lega nel punteggio nel 2020. Nello stesso anno, è stato incoronato il giocatore più valido e migliore della NHL. Questi risultati erano senza precedenti per un giocatore tedesco nella NHL. Nel 2020, Draisaitl si è unito alla leggenda della pallacanestro Dirk Nowitzki come Sportivo dell'anno in Germania.

