- Contrasto dei comuni ai sensi della legge sull'opportunità di crescita

Con la Legge sulla Crescita, l'amministrazione federale intende fornire aiuti alle imprese - un articolo suggerisce che potrebbe comportare una riduzione dei guadagni per i comuni.

A Hannover, il tesoriere Axel von der Ohe prevede un deficit di bilancio di diverse centinaia di milioni di euro a partire dal 2027, come riportato dal "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (venerdì). "Il pacchetto di sviluppo dei partiti della coalizione deve evitare di trasformarsi in un pacchetto di debiti per città e distretti", ha dichiarato il quotidiano.

Sono previsti miliardi di aiuti

Il governo federale prevede miglioramenti negli sgravi fiscali per l'ammortamento e un aumento delle agevolazioni per la ricerca attraverso questa legge. Questi aiuti sono un aspetto della legislazione fiscale. La Legge sulla Crescita, dopo un processo di mediazione tra il Bundesrat e il Bundestag, si è rivelata di portata inferiore a quanto previsto - invece di aiuti annuali di sette miliardi di euro, ne sono stati materializzati circa tre miliardi di euro.

Di recente, la capitale dello stato di Hannover ha presentato un bilancio in pareggio per gli anni 2025 e 2026. La proposta di bilancio duale ha un valore di 3,19 miliardi di euro per il 2025 e 3,3 miliardi di euro per il 2026.

Perdite significative previste

Secondo l'articolo, i comuni potrebbero subire perdite, principalmente nei ricavi delle tasse sulle imprese, la principale fonte di reddito per i comuni, e dalle tasse sul reddito. Se la legge verrà attuata, il tesoro di Hannover prevede una riduzione dei ricavi dalle tasse sul reddito di 10 milioni di euro già dall'anno prossimo, che è già stato previsto nel bilancio più recente.

Le perdite potrebbero essere più consistenti per i ricavi delle tasse sulle imprese, ad esempio a causa di nuove scelte di ammortamento per le imprese. Le riduzioni dei ricavi rimangono incerte.

Il consiglio dei dipendenti esprime preoccupazione

Il consiglio dei dipendenti collettivo della città di Hannover ha espresso preoccupazione per le potenziali perdite di reddito. "I partiti politici a Berlino faticano a gestire il loro stesso bilancio e poi scaricano il peso sui più deboli, i comuni", ha dichiarato Thomas Schremmer, presidente del consiglio dei dipendenti generale, al quotidiano. "È semplicemente scandaloso e porterà solo a ulteriori malcontenti".

