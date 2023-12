Conto alla rovescia per la libertà: Il significato dei servizi della "notte di guardia" di Capodanno per i neri d'America

A quel tempo, Keeler ha detto che non vedeva l'ora di arrivare alla parte della funzione religiosa in cui tutti dicevano "Buon anno!".

"Ricordo di aver pensato: "Cavolo, sono stanca"", ha raccontato Keeler alla CNN, aggiungendo che la mezzanotte era già passata da un pezzo per andare a dormire.

Ma ora la 35enne, che è membro della Mount Zion Baptist Church di Triangle, in Virginia, ha detto che non vede l'ora di partecipare alla "notte di guardia" ogni anno.

La tradizione dei neri d'America di trascorrere la notte di Capodanno in preghiera e in comunione risale ai tempi della Guerra Civile ed è profondamente radicata nella tanto attesa alba della libertà per gli africani ridotti in schiavitù e nelle loro speranze per il futuro.

"Sono tante le cose che abbiamo dovuto affrontare nell'ultimo anno. Ho dei familiari che non arriveranno al 2024", ha detto Keeler. "È solo il ricordo di tutto questo e il ricordare in modo positivo con persone positive".

Conto alla rovescia per la libertà

Dopo che le truppe dell'Unione fermarono l'avanzata della Confederazione nella battaglia di Antietam, il giorno più sanguinoso della Guerra Civile e della storia americana, il 22 settembre 1862 il presidente Abraham Lincoln emise il Proclama preliminare di emancipazione. Il Proclama dichiarava che tutte le persone ridotte in schiavitù che vivevano negli Stati in rivolta contro l'Unione sarebbero state liberate il 1° gennaio 1863, giorno in cui Lincoln avrebbe firmato il documento finale.

"La gente sapeva che il 31 dicembre 1862 era l'inizio di un nuovo giorno", ha detto Kate Masur, docente di storia alla Northwestern University. "Così, la tradizione della notte di guardia assunse un nuovo significato e i neri americani in molti luoghi, negli Stati liberi e in quelli schiavisti, si riunirono per le riunioni della notte di guardia, celebrando l'arrivo della libertà".

L'abolizionista Frederick Douglass fu tra coloro che si riunirono in quella notte di guardia, o "vigilia della libertà", per attendere con ansia il nuovo anno. Douglass, che ottenne legalmente la libertà nel 1846, partecipò a una riunione della notte di guardia al Tremont Temple di Boston, in attesa della notizia della firma ufficiale del Proclama di emancipazione, ha raccontato Emily Blanck, professore associato di storia e studi americani alla Rowan University.

"Stavamo aspettando e ascoltando come un fulmine dal cielo, che avrebbe strappato le catene di quattro milioni di schiavi", ha detto Blanck, citando l'autobiografia di Douglass.

Un'ex schiava di nome zia Phoebe Bias partecipò a una riunione di veglia a Washington, poco prima di morire. Il racconto di Bias della funzione è stato riportato nel libro del 1942 "They Knew Lincoln", di John E. Washington. Il libro è stato ripubblicato nel 2018 con una nuova prefazione di Masur.

Secondo Washington, Bias, che era stata schiava in Virginia, sentì parlare di una "grande riunione di guardia" il 31 dicembre 1862 nella sua chiesa "in cui importanti uomini bianchi e di colore avrebbero parlato del presidente Lincoln e del Proclama di emancipazione".

La Bias raccontò a Washington di aver deciso di partecipare alla funzione, che iniziò verso le 22:00 con un sermone. Poi, secondo il suo racconto, fu letta ad alta voce una copia del Proclama di emancipazione.

Mentre l'orologio della chiesa si avvicinava alla mezzanotte, i partecipanti piangevano e pregavano affinché Dio li conducesse fuori dalla schiavitù, secondo il racconto della Bias. Pregarono anche per Lincoln.

"Avevano pregato per la libertà. Quella notte arrivò", scrisse Washington, raccontando Bias. "Quando le campane della città suonarono il nuovo anno, l'anno della loro libertà, uomini e donne saltarono in piedi, urlarono di gioia, si abbracciarono e si baciarono e piansero di gioia".

Anche se la vera libertà non sarebbe stata concessa fino alla ratifica del 13° emendamento, il 6 dicembre 1865, e all'abolizione della schiavitù, i servizi della notte di guardia del 1862 fornirono un barlume di speranza a coloro che erano stati tenuti in schiavitù per secoli.

L'eredità della notte di guardia

Ancora oggi, i neri d'America si riuniscono nelle chiese di tutto il Paese la notte di Capodanno, testimoniando le situazioni che hanno superato e pregando per ottenere benedizioni per il nuovo anno.

Anche Tracy Oliver-Gary ricorda di aver partecipato alla funzione della notte di guardia con la sua famiglia quando era bambina a Little Rock, in Arkansas.

"Veniamo da una storia in cui la maggior parte degli afroamericani non sapeva leggere e scrivere, quindi le cose venivano tramandate oralmente, attraverso la tradizione", ha detto.

Oliver-Gary frequenta la Mount Jezreel Baptist Church, fondata tra il 1865 e il 1873 e ritenuta una delle più antiche chiese battiste nere dell'area di Washington, secondo la storia della chiesa.

Ha detto che ogni anno si sforza di partecipare a un servizio di veglia per fare la sua piccola parte nel mantenere viva la tradizione.

"C'è l'aspetto spirituale della riflessione su Dio, ma c'è anche l'aspetto storico-culturale della conservazione della cultura afroamericana... La chiesa nera è, per me, il luogo simbolo della conservazione della storia e della cultura nera", ha detto.

Nel corso degli anni, le tradizioni del servizio di veglia si sono evolute. Alcune congregazioni ora iniziano e terminano le funzioni prima della sera. Dopo la pandemia, altre sono passate a un formato virtuale, in modo che un maggior numero di fedeli possa partecipare dalla sicurezza di casa.

Ma sia Oliver-Gary che Keeler hanno detto che il significato storico rimane. Credono anche che il servizio della notte di guardia, come altre tradizioni della cultura nera, debba continuare a essere tramandato.

"Questo concetto di fede e questa convinzione che, anche se le cose non sono come si vorrebbe, un giorno migliore sta arrivando, è stato un filo conduttore per tutta la vita dei neri in America", ha detto Oliver-Gary.

Keeler è d'accordo e ha detto che la Watch Night rimane un simbolo e una tradizione potente per i neri d'America perché sottolinea il potere della speranza.

"Alcune tradizioni afroamericane stanno morendo solo perché alcune persone non capiscono il loro significato o la cultura che ci riguarda", ha detto la Keeler. "Questa è la nostra forma di cultura. Dobbiamo continuare a portarla avanti".

Fonte: edition.cnn.com