- Continuità ancora in lavorazione

Il 27 settembre, il film commedia "Wolfs" debutterà sulla piattaforma di streaming Apple TV+, con George Clooney (63) e Brad Pitt (60) nei ruoli principali. Il film del regista di "Spider-Man" Jon Watts (43), in cui Clooney e Pitt si riuniscono sul grande schermo per la prima volta dal film di spionaggio del 2008 "Brucia dopo aver letto", uscirà anche in limited release nei cinema degli Stati Uniti. Tuttavia, in Germania, il film andrà direttamente in streaming. Prima ancora dell'uscita del film, Apple ha annunciato ufficialmente un sequel di "Wolfs".

"Wolfs 2" è già in lavorazione

"Con la straordinaria e coinvolgente chimica tra George e Brad, e sotto la direzione eccezionale di Jon Watts, 'Wolfs' unisce tutti gli elementi migliori di commedia, azione e dramma in un film estremamente divertente che apre la strada al prossimo passo,' ha dichiarato Matt Dentler, responsabile dei film di Apple, in una dichiarazione ottenuta da Deadline, aggiungendo: "E siamo entusiasti di vedere come il pubblico accoglie il film mentre lavoriamo con Jon sul sequel."

Ciò significa che un sequel è stato annunciato ufficialmente prima che il pubblico generale abbia visto "Wolfs". Questo dimostra la grande fiducia che Apple ripone nel progetto. Il regista di "Spider-Man" Watts sarà anche sceneggiatore, produttore e regista del secondo capitolo. È previsto il ritorno di Clooney e Pitt, a meno che uno o entrambi i loro personaggi non incontrino la loro fine in "Wolfs". Non è ancora stata stabilita una data di uscita per "Wolfs 2".

Di cosa parla "Wolfs"

In "Wolfs", George Clooney interpreta un professionista risolutore di problemi, anche noto come "fissatore", che viene chiamato sulla scena del crimine a New York per far scomparire ogni traccia dell'incidente per un cliente ricco. Tuttavia, un altro fissatore (Pitt) si presenta inaspettatamente e i due lupi solitari non hanno altra scelta che lavorare insieme.

Oltre a Clooney e Pitt, "Wolfs" vede la partecipazione di Amy Ryan (56, "Zucchero") e Austin Abrams (27, "Euforia").

