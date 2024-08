- continuazione degli sforzi di estinzione degli incendi in un incendio di bale di fieno a Schwerin

Incendio di grandi dimensioni continua a imperversare in una struttura di stoccaggio del fieno a Schwerin, con i pompieri che non sono ancora riusciti a contenere completamente l'incendio al mattino. Un portavoce della polizia ha informato la dpa che stanno collaborando con l'ufficio del procuratore per avviare le indagini sull'origine dell'incendio.

L'analisi esperta della causa dell'incendio può iniziare solo una volta che le fiamme sono state completamente spente all'interno del vasto magazzino che ospita circa 5.000 balli di fieno. Gli investigatori della polizia per il piromane, che dovrebbero avere accesso alla scena nei prossimi giorni, probabilmente giocheranno un ruolo chiave in queste indagini. La polizia criminale è anche coinvolta nelle indagini.

Gunnar Rehhagen, capo dei pompieri di Schwerin, ha espresso le sue preoccupazioni all'NDR, sottolineando che il fieno può essere difficile da gestire a causa della sua tendenza a riaccendersi. Oggi, il dipartimento dei vigili del fuoco pianifica di smantellare la struttura pezzo per pezzo, utilizzando macchinari pesanti sia per prevenire il crollo della struttura che per localizzare e spegnere più efficacemente le fiamme.

Stando ai rapporti della polizia del fine settimana, l'incendio è scoppiato sabato sera, interessando circa 5.000 pacchetti di fieno. Per fortuna, non sono state segnalate feriti. La stima iniziale dei danni alla proprietà, fornita dalla polizia, si attesta a circa due milioni di euro.

