I volantinaggi di Lufthansa sulla compagnia aerea per le vacanze Discover potrebbero incontrare cancellazioni a causa degli scioperi in corso nel fine settimana. Inizialmente gli scioperi erano previsti per concludersi venerdì, ma l'Associazione dei Piloti (VC) ha annunciato che proseguiranno fino a domenica. Si tratta di un modo per sottolineare la loro posizione ferma nella disputa salariale in corso.

In collaborazione con UFO, VC ha invitato i piloti e gli assistenti di volo a partecipare allo sciopero. Mercoledì, sette dei 26 voli previsti sono stati cancellati all'aeroporto di Francoforte, e un volo per Ibiza è stato annullato a Monaco, secondo Discover. Si prevedeva la stessa confusione per giovedì.

Gli scioperi mirano principalmente a far rispettare gli accordi salariali all'interno del gruppo Lufthansa, dopo che la direzione ha stipulato un accordo con Verdi. Tuttavia, Verdi rappresenta solo un numero limitato di piloti e assistenti all'interno dell'azienda, secondo UFO e VC. La compagnia aerea per le vacanze di Lufthansa, Discover Airlines, è stata fondata nel 2021 e la sua flotta di 27 aerei serve località turistiche in tutta Europa e oltre. Il suo personale conta circa 1.900 persone.

