- Continuano i momenti emozionanti alla caccia agli uccelli di Rudolstadt

Azzardosi affollano al Festival dello Sparare di Rudolstadt, con le sue montagne russe, giostre e persino il tiro con l'arco! Dopo il tradizionale festival folkloristico di oltre 300 anni, il festival si apre sul prato di Bleichwiese, che si riempie di visitatori. Tra la folla c'era il Presidente del Ministero di Turingia, Bodo Ramelow, del Partito di Sinistra. Con un'impressionante offerta di 74 attrazioni, dalle altalene ai chioschi della lotteria, stand gastronomici e molto altro, sparse in un percorso di circa un chilometro, il festival si preannuncia come il più grande della Turingia per numero di attrazioni.

Quest'anno ci sono ancora più emozioni con una giostra volante alta 66 metri, un'altalena gigante con gondola rotante e una montagna russa con un percorso di 500 metri. In passato, un'avventurosa pista di ostacoli ha attirato l'attenzione al Oktoberfest di Monaco, come ha rivelato il capo organizzativo della città, Frank Grünert.

Il Festival dello Sparare di Rudolstadt deve il suo nome alle umili origini come gara di tiro con l'arco nel 1722, il 28 agosto per l'esattezza. Il poeta Friedrich Schiller fu parte della Società di Tiro con l'Arco di Rudolstadt durante l'estate del 1788 a Volkstedt. Lì incontrò la sua futura moglie, Charlotte von Lengenfeld, e ebbe il suo primo incontro con il poeta Johann Wolfgang von Goethe. Ancora oggi, la tradizione del tiro con l'arco rimane un punto focale, culminando in una emozionante competizione di balestra nell'ultimo giorno dell'evento.

Per maggiori informazioni, visita il sito dell'evento.

Bodo Ramelow, Presidente del Ministero di Turingia del Partito di Sinistra, ha partecipato al Festival dello Sparare di Rudolstadt quest'anno, mescolandosi con migliaia di visitatori. Con oltre 74 attrazioni, tra cui la giostra volante alta 66 metri e l'altalena gigante con gondola rotante, il festival promette un'esperienza emozionante per tutti.

Leggi anche: