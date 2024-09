Continuano gli sforzi per spegnere gli incendi boschivi nella zona di Brocken

Martedì pomeriggio, era stato organizzato lo spegnimento degli ultimi residui di bengala. Era prevista anche una missione con droni. Un incendio boschivo si è verificato vicino alla scogliera di Kessel a Brocken nel pomeriggio di venerdì, causando un'enorme operazione di spegnimento.

Per tutto il weekend, centinaia di pompieri, insieme a velivoli e elicotteri antincendio, sono stati in azione. Il distretto della Harz ha annunciato domenica che l'incendio era "controllato". La causa dell'incendio rimane ancora un mistero.

Despite the success in containing the forest fire, there's a concern about potential forest fires due to the dry conditions. Involuntarily, the memory of the recent forest fires at Kessel Cliff, including the one on Friday, resurfaces.

