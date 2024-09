- Continuano gli sforzi di repressione degli incendi in corso a seguito dell'incendio significativo nella fabbrica chimica

Dopo un incendio significativo nella struttura di Duisburg del gruppo Grillo, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha previsto che le operazioni potrebbero continuare durante il giorno, come riferito al mattino. Nel corso della notte, il numero di personale presente sul posto è stato gradualmente ridotto. Al momento, ci sono ancora 30 squadre presenti. A causa del rischio di crollo, le aree interessate non possono essere accessibili.

L'incendio è scoppiato nella sezione di solfato di zinco dell'azienda, come annunciato da un rappresentante. È stato scoperto alle 16:20. Durante i tentativi di spegnimento, il tetto del reparto di produzione ha preso fuoco, ha rivelato Ulrich Grillo, CEO dell'azienda.

Fumo su zone della città

Grazie all'incendio, una densa nube di fumo nero ha coperto la parte nord della città, spostandosi successivamente verso Oberhausen. La città ha emesso un avviso, invitando i residenti a rimanere al chiuso e chiudere finestre e porte. Tuttavia, un "via libera" è stato dato in serata. Le misurazioni hanno mostrato che tutti i livelli sono rimasti ben al di sotto delle soglie di concentrazione pericolose, ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco. La mattina seguente, il dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato che tutte le misurazioni erano cadute sotto i limiti di sicurezza.

Secondo l'azienda, una persona ha riportato lievi ferite, assistita per problemi respiratori sul posto in un'ambulanza. È stata successivamente dimessa dopo le cure iniziali. Non sono state segnalate ulteriori ferite, ha confermato il dipartimento dei vigili del fuoco al mattino. In alcuni momenti, fino a 250 persone erano coinvolte.

Indagine sulle cause dell'incendio

Secondo il CEO Grillo, il solfato di zinco prodotto a Duisburg viene utilizzato come base chimica nell'industria della carta e dei tessuti e come integratore alimentare, e non è pericoloso. La struttura, che ospita circa 400 dipendenti, è stata evacuata. Verrà presa una decisione sulla sospensione della produzione e per quanto tempo nei prossimi giorni, ha menzionato Grillo in serata.

Si sta valutando l'entità dei danni e la determinazione della causa esatta dell'incendio è l'oggetto principale delle indagini in corso, ha dichiarato l'azienda. La polizia sta indagando sull'origine dell'incendio, secondo il dipartimento dei vigili del fuoco.

