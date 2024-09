Incendio in un sito di Produzione Commerciale - Continuano gli sforzi di estinzione degli incendi a Wunsiedel

Seguendo numerosi tentativi di domare le fiamme, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere un importante incendio in un'area industriale all'interno del distretto di Holenbrunn, nella Franconia Superiore, nel tardo pomeriggio di martedì. Nonostante i loro sforzi, i vigili del fuoco non erano ancora riusciti a entrare nell'edificio, lasciando incertezza riguardo allo stato interno dell'incendio, come dichiarato all'agenzia di stampa DPA dal presidente del distretto Peter Berek (CSU).

All'alba di questa mattina, un incendio inaspettato si è verificato all'interno di una struttura industriale a Holenbrunn. La polizia lo ha descritto come un "intenso inferno". Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per richiedere l'aiuto dei distretti vicini. Più di 500 professionisti sono stati coinvolti per affrontare l'incendio del pomeriggio.

Gli abitanti della zona dell'edificio in fiamme sono stati invitati a lasciare la zona, secondo le comunicazioni della polizia. Alle autorità è stato raccomandato di tenere le finestre e le porte chiuse e di rimanere all'interno. Gli inquilini degli appartamenti sono stati invitati a spegnere i sistemi di ventilazione e aria condizionata. Al momento, Peter Berek ha segnalato un solo caso di lieve intossicazione da fumo.

Le chiusure scolastiche hanno fatto uscire i bambini dalle scuole: "I servizi di trasporto per Holenbrunn hanno temporaneamente sospeso le funzioni. Le scuole di Wunsiedel sono pronte ad accogliere qualsiasi adattamento necessario oltre l'orario scolastico", ha commentato la polizia. È stato evidenziato sul sito della Grundschule Wunsiedel "Gli studenti che non possono frequentare la scuola a causa dell'allarme incendio sono esonerati dall'assistenza. Alle autorità responsabili è stato scritto 'Non tentate di portare vostro figlio a scuola in alcun modo oggi. Date la priorità alla sicurezza.' Questa regola si applica anche ai nuovi studenti che dovevano iniziare la scuola oggi."

A causa delle ferrovie vicine al luogo dell'incendio, la linea Marktredwitz-Hof è stata bloccata. Un portavoce dei treni ha dichiarato che i treni si sono fermati a Marktredwitz. Il blocco ferroviario era ancora in vigore nel tardo pomeriggio di martedì. È stato organizzato un servizio di autobus sostitutivo per garantire il viaggio continuo verso Hof.

La resina artificiale brucia come combustibile. L'organizzazione interessata dall'incendio produce componenti elettrici come isolanti. I resoconti della polizia hanno indicato che diverse tonnellate di resina artificiale erano stoccate nell'edificio in fiamme, che ha anche preso fuoco. La popolazione è stata invitata a evitare il comune interessato.

L'ufficio distrettuale di Wunsiedel ha stabilito una linea telefonica per i cittadini. Il sindaco di Wunsiedel, Nicolas Lahovnik, ha annunciato la disponibilità di assistenza per i bambini in un altro asilo nido vicino al luogo dell'incendio. Se possibile, i bambini dovrebbero essere tenuti a casa.

L'incendio si è improvvisamente diffuso ad altre strutture, causando ulteriori preoccupazioni per i vigili del fuoco. Il fumo dell'incendio era così denso che ha portato alla chiusura temporanea delle scuole e dei servizi di autobus vicini.

Leggi anche: