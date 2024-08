- Continuando le sue prestazioni record, Müller continua a incarnare l'identità del Bayern.

Giganti del calcio come Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Lothar Matthäus e persino Oliver Kahn hanno tutti brillato con il Bayern Monaco, vincendo numerosi trofei. Tuttavia, nessuno di loro ha giocato tante partite di Bundesliga per il pionieristico club tedesco quanto Thomas Müller.

Durante la vittoria per 3-2 (1-0) del Bayern contro il Wolfsburg nella prima giornata, il 34enne ha stabilito il suo 474° presenza in Bundesliga per il club, battendo un record storico. Con 710 partite alle spalle in Bundesliga, DFB-Pokal o Champions League contro lo SC Friburgo, Müller potrebbe superare il leggendario portiere Sepp Maier nel numero di presenze per il Bayern in tutte le competizioni.

Chiamato in merito alla possibilità di ottenere una statua davanti allo stadio di Monaco, come quelle che onorano Gerd Müller e presto Franz Beckenbauer, ha commentato: "Viviamo in un'epoca moderna, la nostra generazione vincente non ha bisogno di statue. Magari un giorno avremo un file digitale, una nuvola o un QR code invece."

L'impatto di Müller sulla prestazione del Bayern era palpabile a Wolfsburg. Entrando in campo al 65° minuto al posto del francese Sacha Boey, il Bayern era sotto di 1-2. Solo 17 minuti dopo, il tabellone segnava 3-2 e il goleador vincente Serge Gnabry ha espresso la sua ammirazione per l'assist di Müller, dicendo: "A volte fa cose con il suo corpo, è incredibile!"

Uno dei momenti più significativi della stagione è arrivato quando Müller ha sostituito un piccolo pezzo di carta con le istruzioni tattiche del nuovo allenatore Vincent Kompany per Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic. Kimmich è tornato nella posizione di centrocampista e Müller "ha portato molta energia positiva" (Christoph Freund, direttore sportivo). Il gol vincente è stato segnato quasi dimenticato in avanti, Serge Gnabry, all'82° minuto.

Questo evento sottolinea il fatto che il tanto atteso, pubblicizzato e imposto rilancio del Bayern non si è ancora verificato. Solo un nuovo acquisto (Michael Olise) ha partecipato alla partita, mentre molti volti familiari sono rimasti.

Müller ha considerato di lasciare il Bayern solo due volte

Gli ultimi cinque anni hanno visto una costante pianificazione della rosa, influenzata da cinque allenatori diversi, tre direttori sportivi e tre CEO, che ha portato a complicazioni a Monaco. Giocatori come Leon Goretzka e Kingsley Coman hanno ottenuto contratti vantaggiosi che offrono pochi incentivi per cambiare club. Potenziali adatti per Thomas Tuchel come Eric Dier e Raphaël Guerreiro potrebbero non essere stati compatibili con la visione di Vincent Kompany.

Al contrario, Müller è sempre stato molto richiesto dai colleghi. Quasi... Nella intervista "Kicker", il vincitore del Mondo 2014 ha rivelato di aver considerato seriamente di lasciare il Bayern solo due volte negli ultimi 15 anni della sua carriera professionale.

"Per esempio, quando mi sono trovato nella seconda fila sotto Niko Kovac", ha detto: "In quel momento sarei stato aperto a meno fedeltà verso il club". O quando Louis van Gaal ha cercato di reclutarlo al Manchester nel 2015: "United aveva i mezzi finanziari per preparare un'offerta sostanziosa e convincente. Ho considerato di trasferirmi dal mio mentore. Tuttavia, il Bayern ha preso la sua decisione istantaneamente, mettendo fine a qualsiasi speculazione".

Nel corso della campagna di Champions League, Thomas Müller potrebbe battere il record di Sepp Maier per il maggior numero di presenze in tutte le competizioni per il Bayern Monaco.

