Iniziativa dei Cittadini Persiste nella Richiesta di Rimozione del Peschiera di Schiacciato Tossico a Brüchau (Altmarkkreis Salzwedel)

Un'iniziativa dei cittadini locali continua a insistere sulla rimozione del vecchio deposito di rifiuti tossici a Brüchau (Altmarkkreis Salzwedel). Durante una riunione del Comitato Affari Economici nel parlamento dello stato della Sassonia-Anhalt, i rappresentanti dell'iniziativa hanno accusato a gran voce il Ministro degli Affari Economici Sven Schulze (CDU) di essere un "bugiardo".

L'iniziativa dei cittadini teme che il deposito, esistente dall'epoca della DDR, possa essere coperto e contenuto, nonostante il parlamento statale abbia deciso per uno scavo, ovvero una rimozione di terra. In passato, hanno sempre ricevuto solo rassicurazioni, critica Hubert Wiegmann dell'iniziativa. "Chi mi garantisce che un'alternativa sia veramente sicura?"

27,000 Tonnellate di Rifiuti, Parzialmente Altamente Contaminati

Di recente, il Ministero degli Affari Economici e l'Ufficio di Stato per la Geologia e la Miniera (LAGB) avevano smorzato le aspettative di una rapida soluzione al conflitto intorno al deposito. Attualmente, c'è anche una disputa legale in corso tra lo stato e la società responsabile. Il bacino a Brüchau esiste fin dai tempi della DDR ed è stato utilizzato per lo stoccaggio, tra le altre cose, di mercurio metallico e altri sostanze pericolose. Nel giugno 2020, il parlamento statale ha deciso all'unanimità che il bacino doveva essere dragato.

La società ha dichiarato in una nota che uno scavo completo del bacino di scorie tossiche non era possibile perché non c'è un'opzione di smaltimento per alcuni dei rifiuti. Questi rifiuti ammontano a circa 27,000 tonnellate, alcune delle quali sono contaminate con mercurio e alcune sono radioattive.

