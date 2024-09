Contestare una determinata decisione fiscale: tempo

Anche se il tasso di interesse per i pagamenti e i rimborsi fiscali è stato ridotto al 1.8% dopo la valutazione del Tribunale Costituzionale Federale (BVerfG) come eccessivamente alto nel 2021, il tasso annuale del sei percento viene ancora applicato per i rinvii e le sospensioni. Tuttavia, il BVerfG potrebbe presto contestare questa regolamentazione.

Se hai subito un tasso di interesse del sei percento da parte dell'ufficio delle tasse per un rinvio o una sospensione, è consigliato contestare questa tassa presentando un'obiezione contro la notifica. Questo è il consiglio della Federazione dei Contribuenti.

In un caso particolare (Az.: VIII R 9/23), un contribuente è stato costretto a pagare oltre 12.500 euro di interessi come parte di un processo di sospensione, che corrisponde al tasso annuale del sei percento. L'autorità fiscale ha il diritto di addebitare questi tassi di interesse se c'è una disputa tra loro e il contribuente, e l'esecuzione della notifica fiscale è sospesa fino a una decisione finale della corte. Tuttavia, il contribuente ha contestato l'importo dei tassi di interesse.

Presentare un'obiezione in relazione al caso in corso

Date le circostanze, coloro che sono interessati dovrebbero agire poiché il caso è ancora in corso presso il BVerfG. Potrebbe essere vantaggioso presentare un'obiezione contro le notifiche non definitive, facendo riferimento al caso in corso, e richiedere la sospensione del processo. Ciò consentirà alla notifica fiscale di rimanere attiva, permettendo all'ufficio delle tasse di apportare eventuali aggiustamenti dopo la conclusione della procedura giudiziaria.

Questa decisione avrà un impatto sugli interessi per le sospensioni e i rinvii, nonché sugli interessi di mora per le tasse in ritardo e gli interessi di processo sui importi di rimborso.

Nota importante: Gli interessi sui pagamenti in ritardo non possono essere detrat

Leggi anche: