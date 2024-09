- Contestante di "Summerhouse" pubblicato sulla rivista Playboy

Vanessa S. (28) sfoggia la copertina di ottobre di "Playboy". È la prima volta per l'influencer e conduttrice, che non è mai stata sulla copertina di una rivista, figurarsi nuda. La foto shoots si allinea con un altro debutto: a partire dal 17 settembre, lei e il suo partner, l'ex star di "GZSZ" Raúl Ritcher (37), saranno protagonisti di "Das Sommerhaus der Stars" su RTL. Il primo episodio sarà disponibile su RTL+ a partire dal 10 settembre.

L'empowerment attraverso la nudità

In una chiacchierata con "Playboy", S. ha dichiarato che lo shooting ha rafforzato la sua autostima. "Ha confermato che le donne possono e devono sentirsi libere sempre", ha affermato la 28enne. Anche se è sempre stata a suo agio con il suo corpo, ha guadagnato sei o sette chili l'anno scorso e a volte vorrebbe essere di nuovo atletica e snella come prima. In copertina, ha cercato di mostrare un fisico più tonico, ma alla fine ha accettato il suo corpo com'è. "Non c'è stato abbastanza tempo per perdere i sette chili, ma alla fine amo le foto. Non devi sempre sembrare una modella con gli addominali a sei pacchi", ha condiviso Vanessa S. nella edizione tedesca di "Playboy". Incoraggia le donne a fare ciò che le rende felici. "Viviamo una volta sola e non dovremmo lasciare che gli altri ci dicano come vivere".

"La casa estiva delle stelle" dopo l'infedeltà

S. non sta solo mostrando un nuovo lato di sé in "Playboy", ma anche in "Das Sommerhaus der Stars". "Sono una grande fan della TV reality. Quando mi è stata offerta una partecipazione, ho pensato: Finalmente posso provare anche io. È stato un onore farne parte", ha detto nell'intervista. Non si preoccupa delle dispute con Ritcher. Dopotutto, hanno già superato una crisi importante. Prima dello show, è stato rivelato che l'attore l'aveva tradita. "Ci siamo separati temporaneamente, ma credo nella comunicazione e ne abbiamo parlato molto - perché ne avevo bisogno", ha condiviso S. Ha notato che il suo partner era cambiato e ha deciso di dare un'altra possibilità alla loro relazione: "Non avevo niente da perdere". Ora, sono felici insieme da due anni.

Il numero di ottobre con Vanessa S. sarà in edicola dal 12 settembre. Le foto esclusive si possono trovare qui: https://www.playboy.de/coverstars/vanessa-schmitt-oktober-2024

In "Playboy", Vanessa S. sottolinea l'importanza della fiducia in se stessi e dell'accettazione del corpo, dicendo: "Viviamo una volta sola e non dovremmo lasciare che gli altri ci dicano come vivere". Inoltre, nella sua relazione con Raúl Ritcher, dimostra la sua resilienza, dicendo: "Non avevo niente da perdere", dopo aver superato un periodo di infedeltà.

Leggi anche: