Contenuti espliciti che coinvolgono un candidato approvato da Trump per il governatore della Carolina del Nord sono stati eliminati da una piattaforma online per adulti.

È incerto se i commenti siano stati rimossi da Robinson stesso o dagli amministratori di Nude Africa. Né la campagna di Robinson né Nude Africa hanno risposto alle richieste di commento da parte di CNN.

Robinson nega di aver fatto i commenti, che sono stati fatti tra il 2008 e il 2012 - prima della sua entrata in politica e del suo ruolo di lieutenant governor - e contrastano con le sue posizioni pubbliche su questioni come l'aborto e i diritti transgender.

Robinson ha incluso il suo nome completo nel suo profilo per Nude Africa, un sito pornografico che contiene un forum nonché una molteplicità di siti web in cui ha utilizzato lo stesso indirizzo email per anni.

Esplicitamente sessuali e volgari, i commenti sono stati fatti con lo username minisoldr, un nome che Robinson ha utilizzato frequentemente online. CNN è stata in grado di determinare che lo username era di Robinson attraverso la corrispondenza di numerosi dettagli biografici e un indirizzo email condiviso tra i due.

Robinson ha affrontato una crescente pressione per ritirarsi dalla corsa, in cui attualmente compete contro il democratico Josh Stein per succedere al governatore democratico in carica Roy Cooper. Le rivelazioni includono la definizione di se stesso come "NERO NAZISTA!" e l'espressione del sostegno per il ripristino della schiavitù.

La scadenza della legge statale per il ritiro del nome di un candidato dalla scheda elettorale era giovedì, con i primi voti per corrispondenza del

Leggi anche: